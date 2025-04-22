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    第7屆高雄市身權小組5次會議 2任勞工局長都缺席

    第7屆高雄市身權小組5次會議，2任勞工局長都缺席。圖為第5次會議出席名單。（記者洪定宏翻攝）

    第7屆高雄市身權小組5次會議，2任勞工局長都缺席。圖為第5次會議出席名單。（記者洪定宏翻攝）

    2025/04/22 19:01

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市罕見疾病學童經常預約不到復康巴士上課或復健，議員黃彥毓今天質詢社會局長蔡宛芬，她答詢指將送交第7屆高雄市身心障礙者權益保障推動小組討論，但第7屆5次會議紀錄顯示，2任勞工局長都缺席。

    社會局官網顯示，高雄市身心障礙者權益保障推動小組的召集人由市長擔任，社會局長、勞工局長、教育局長、衛生局長為副召集人，但第7屆已開過5次會議，前任勞工局長周登春缺席3次、現任勞工局長江健興缺席2次，也就是2任勞工局長都缺席，衛生局長黃志中缺席4次，前、現任教育局長謝文斌及吳立森各缺席2次，市長陳其邁缺席3次。

    依高雄市身心障礙者權益保障推動小組設置要點，社會局為幕僚單位；社會局統籌回應強調，如果小組成員因臨時公務，局長無法出席，改由副局長或主秘代理，均能充分討論。市長也充分授權，議案都有進展、處理。

    社會局指出，去年到現在，收到復康巴士訂車預約問題陳情案共17件，包括博愛卡、交通等問題，轉報交通局處理，但沒有收到身障學生及家長反映的交通問題。

    社會局強調，身障學生上學的交通，由教育局提供工具；如需預約復康巴士，家長可洽學校協助，向教育局提出後，通報交通局派車接送。

    第7屆高雄市身權小組5次會議，2任勞工局長都缺席。圖為第2次會議出席名單。（記者洪定宏翻攝）

    第7屆高雄市身權小組5次會議，2任勞工局長都缺席。圖為第2次會議出席名單。（記者洪定宏翻攝）

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