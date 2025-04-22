倒閣有異音？黃帝穎提在野峰會「1重點」：打臉蔣萬安

民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）。（記者廖振輝攝）

2025/04/22 18:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2大在野黨今（22日）舉行「在野領袖峰會」，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌，一同交換國政意見，對於台北市長蔣萬安拋出「倒閣」，朱立倫回應，不是單純倒閣能解決，最終目標是倒賴。對此，律師黃帝穎直呼，在野高峰會結論只有5個字，就是「打臉蔣萬安。」

全台大罷免行動延燒，蔣萬安日前拋出倒閣建議，希望藉此反制民進黨跟總統賴清德。不過，黃帝穎於臉書粉專表示，朱立倫今日強調，不是單純的喊倒閣，而是要倒賴；黃國昌也表示，倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決專制獨裁的力量。

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黃帝穎認為，藍、白在國會惡搞，從違憲擴權被在台投資超過700億美元的「歐洲商會」發布警示；美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣等，30位國際學者高聲譴責，藍白亂砍總預算更引起公憤，作家及佛教徒均超過千人連署；20座金獎逾百位影視工作者無償拍片挺罷免；連深藍退將都看不下去。

黃帝穎指出，藍、白在高峰會繼續瞎扯賴清德，與亂罵執政黨根本不是新聞、更不是重點，「藍白高峰會真正的重點是，朱立倫、黃國昌聯手打臉主張倒閣的蔣萬安。」

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