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    罷免藍委連署收件倒數中！ 雙北罷團開啟苗栗跨區收件合作

    台北、新北市罷免國民黨籍立委的公民團體今（22）日聯合公告，將與目標罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的「苗栗國罷免立委連線」合作收件。圖為代收全國罷免藍委連署書的雙北大罷共享辦公室。（資料照）

    台北、新北市罷免國民黨籍立委的公民團體今（22）日聯合公告，將與目標罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的「苗栗國罷免立委連線」合作收件。圖為代收全國罷免藍委連署書的雙北大罷共享辦公室。（資料照）

    2025/04/22 18:11

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免行動陸續進入各罷團設定安全收件截止的最後倒數1至2週，台北、雙北市罷免國民黨籍立委的公民團體今（22）日聯合公告，將與目標罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的「苗栗國罷免立委連線」罷團「超無作為」、「刪鎮出局」合作，啟動跨區收件活動，號召設籍苗栗、旅居雙北的鄉親一同響應連署。

    苗栗國罷免立委連線表示，這次行動跨區結盟獲得雙北罷團協助，雙方迅速協調設立聯合收件站，並於今日同步於台北市、新北市與基隆等地展開協助收件作業，希望觸及長期在外地就業、求學或移居的苗栗戶籍公民，讓更多在「牆外」的苗栗人方便就近參與罷免，苗栗罷團會持續收件、延長設站時間、擴大設點範圍。

    罷團聯合聲明指出，「雙北大罷X苗栗國罷免立委連線」聯合收件行動象徵著地方串聯的行動網絡成形，人民的反抗不再受限於地域邊界，「每一份連署書，都是改變的力量」，異鄉遊子也能為家鄉發聲、為下一代捍衛得來不易的民主自由。

    響應合作活動的「雙北大罷」團隊，包含目標罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」、罷免藍委李彥秀的「港湖除銹」、罷免藍委羅智強的「大安強強滾」、罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」、罷免藍委賴士葆的「文山退葆」、罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」、罷免藍委葉元之的「板橋大刪元」、罷免藍委張智倫的「倫刪立舒」、罷免藍委林德福的「無獻清林」、罷免藍委羅明才的「拔羅波」、罷免藍委廖先翔的「齊心斷翔」、罷免藍委林沛祥「基隆絕沛」，共12團。

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