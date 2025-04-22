黃呂錦茹無保請回北檢抗告 北院：已整理卷證送高院

北檢今針對黃呂錦茹請回案提出抗告；台北地院表示，收到抗告書後，已整理卷證送至高等法院。（資料照）

2025/04/22 17:45

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營提議罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人；台北地院19日清晨裁定姚、初羈押禁見，黃呂、曾男無保請回並當庭釋放。北檢今針對黃呂錦茹請回案提出抗告；台北地院表示，收到抗告書後，已整理卷證送至高等法院。

北檢17日發動搜索約談，18日清晨複訊後認為，罷免雙吳綠委的連署書確實有抄錄名冊的情形，疑似由黃呂錦茹主導，涉偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串、湮滅證據之虞，18日凌晨聲請羈押禁見黃呂等4人。

請繼續往下閱讀...

台北地院18日晚間開庭，19日清晨5時裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，法官，主要理由是無從僅因黃呂是市黨部主委，就推論她指示或同意造假，犯罪嫌疑不足，不予羈押。

北檢不服北院駁回黃呂錦茹羈押聲請，今下午擬具事由提出抗告，北院今下午大約5時，將整理完成的卷證送達高院；至於同樣獲無保請回的曾繁川，北檢不提抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法