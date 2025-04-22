檢調偵辦台南辦綠能弊案 南市議會民進黨團盼還光電政策名譽

台南市議會民進黨團發言人周嘉韋議員表示，盼望檢調司法儘速揪出傷害綠能光電的人，還給綠能政策名譽。（資料照，記者蔡文居攝）

2025/04/22 19:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕檢調單位偵辦台南辦綠能弊案，今日傳出前南市議會議長、民進黨議員李偉智與市府經發局官員被傳喚偵訊。對此，南市議會民進黨團發言人周嘉韋議員表示，秉持毋枉毋縱立場，不分政黨，盼望檢調司法儘速揪出傷害綠能光電的人，還給綠能政策名譽。

周嘉韋表示，光電議題長期在台南被污名化，盼望檢調偵辦可以加緊腳步，把真正對台南光電政策有傷害的人抓出來，還給綠能名譽，不要再把光電政策污名化了，把所有涉入的官員、民代不分政黨都揪出來，希望檢調秉公偵辦，不要被政治干擾。

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據了解，目前已知有前南市議會議長郭信良、民進黨議員李偉智被傳喚，台南政界還紛紛傳出另有1名綠營議員被偵訊。不過，周嘉韋表示，目前進一步了解關注中，尚無法獲得證實。

此外，市府經發局、農業局等6、7名官員，也在這波傳喚名單中，前往說明協助釐清案情，經發局辦公室並未遭到搜索，且其中1名市府官員為前經發局科長，目前服務於其他局處，消息一傳出，局內部皆十分驚訝。對此，南市府則表示，尊重檢調偵辦，全力配合。

據了解，檢調單位偵辦台南辦綠能弊案，發現前台南市議會議長郭信良，在議長任內涉及土地開發弊案，疑似收受賄選，今日上午前往台南、高雄等多處搜索，查扣大批帳冊等資料，並傳喚郭和1名台南市議員和台南市官員等10餘人，擴大偵辦中。

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