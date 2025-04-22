新北預估今年邁入超高齢社會 議會國民黨團建議市府成立長照處

新北市議會國民黨團提議新北市府成立「長照處」等高齡政策專責局處，今（22）日舉辦「新北市高齡政策變革與展望」座談會。（記者黃子暘攝）

2025/04/22 17:10

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團提議新北市府成立「長照處」等高齡政策專責局處，今（22）日舉辦「新北市高齡政策變革與展望」座談會，邀請社會局、衛生局與相關長照業者、職業與專業團體參與，會中做成結論為「支持市府成立長照處」、「建議中央儘速完成超徵稅額與新版財政收支劃分法的財務評估與撥補」。

市府衛生局回應，新北市老年人口已達77萬餘人，推估在今年將邁入超高齡社會，長期照顧需求人數隨之增加；對此，市府除積極布建居家式、社區式及住宿式服務外，並持續推動預防及延緩失能照顧、強化失智症照顧量能等服務，市府研議評估「長照專責機關」，由社會局、衛生局進行政策研究與評估長照處成立，以完善長照整合體系。

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國民黨團議員王威元、江怡臻、林國春、洪佳君、陳儀君、黃永昌、黃心華、楊春妹、劉美芳與新北市物理治療師公會與10餘家產業及專業代表參與。

王威元說，他去年9月質詢已提出成立長照處的想法，盼藉由組織調整，讓長照資源與人力的最適分配，會議結論將交由市府作為政策參考；會議結論為支持新北市政府成立長照處，建請市府盡速將組織及政策規劃送至議會向市民報告，並建議中央政府盡速完成「超徵稅額」以及「新財劃法」的財務評估與撥補，請市政府取得相關財源後，優先撥補用於高齡政策。

與會的衛生局副局長高淑真表示，衛生局正規畫區域醫療園區，同時推動三重銀新未來城的都市計畫審議，針對會中討論成立長照處，衛生局會將業者意見帶回，藉由政府與業者分工合作，產生「1+1大於2」效果。

社會局副局長許秀能指出，目前新北市604社區關懷據點，372巷弄長照站，未來將持續透過補助提升機構服務品質，將與衛生局共同討論未來整合方向。

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