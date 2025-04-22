盧秀燕自許六都唯一女市長 但議員曝中市一級首長女性未達1/3

盧秀燕稱是六都唯一女市長，但多名議員曝中市一級首長女性未達1/3。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/22 17:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕常自稱是六都唯一女性市長，是「媽媽市長」，但多名台中市議員質疑，台中市一級機關首長女性佔32.14%，未符合法定須達1/3的比例，甚至28個行政區中（未含和平區），僅6名女區長，10職等女區長更僅有1人，盧市府團隊性別失衡；人事處指出，原30個局處中女性首長已有11人，已逾1/3，因今年新成立捷工局，才讓比例微降。

台中市議會今日進行民政業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心市府主管性別比例失衡問題，陳俞融指出，根據台中市人事處報告，截至年3月5日，台中市府女性主管進用比例，一級機關首長佔32.14%、一級機關一級單位主管佔41.41%、二級機關首長佔44.34%，其中一級首長甚至未達1/3的性別比例原則。

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陳俞融另指出，台中不含和平區的28個行政區也僅6人是女性區長，也遠遠不及1/3性別比例原則，甚至28個區長中僅有1名女區長是10職等區長，六都唯一女性市長的市府團隊竟性別失衡，性別平等還有待加強。

陳俞融說，她每次跑行程活動，市府派出來的活動人員常常清一色是男性，明明市長是女性，副市長也有女性，卻對女性的職場平等、性別平等如此不重視。

人事處指出，市府一級機關首長的任用，向以專才專業為優先考量，女性一級首長比例自2023年的26.7%穩定提升，到去年底，30個局處中有11位女首長，女性首長已超過1/3，因今年增設第31個一級機關「捷運工程局」，女性首長比例才微幅調整為32.14%，但仍較2023年提升5.44%，未來將持續營造性別友善職場環境，針對簡任及主管職缺，於條件相當下將積極拔擢表現優異的女性。

民政局長吳世瑋指出，台中市28位區長中，共有6位為女性，尚未達1/3比例，未來將持續提升。

台中市28區區長中僅6名女區長，10職等區長更僅有1名是女性。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕稱是六都唯一女市長，但中市一級首長女性尚未達1/3。（記者蘇孟娟攝）

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