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    首頁　>　政治

    總統府等6機關業務費遭凍70％ 政院盼盡速全部解凍

    114年度中央政府總預算遭藍白凍結1381億元，行政院會將全數解凍案送至國會，盼立法院在短時間內全部解凍。（資料照）

    114年度中央政府總預算遭藍白凍結1381億元，行政院會將全數解凍案送至國會，盼立法院在短時間內全部解凍。（資料照）

    2025/04/22 17:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕114年度中央政府總預算遭藍白凍結1381億元，行政院會將全數解凍案送至國會，盼立院在短時間內全部解凍。據了解，總統府、行政院等6個機關，業務費更被凍結70％，已影響該等機關基本運作維持。

    據行政院彙整，被凍結的381億元中，提出書面報告始得動支有1162項、154億元；提出專案報告經審查後始得動支有373項、366億元；其他特殊凍結項目49項、861億元。

    值得注意的是，特殊凍結項目49項，包括3大類：一、立法院決議要求須俟預算執行完一定比率始得申請，計30項。立法院審議結果針對部分機關業務費凍結一定比率，並俟未凍結部分的預算執行完畢後，始得申請解凍，因預算執行情形尚未達所設比率，致無法送立法院辦理解凍作業。

    二、凍結案所涉解凍條件未達成，計10項。部分凍結案件因尚須辦理修法等，尚未完成解凍所需條件，致無法送立法院辦理解凍作業；三、解凍條件窒礙難以達成，計9項。部分凍結案件，解凍條件涉及調整預算支用內容，實質上變動施政計畫之內容，政治責任難予釐清等，造成機關後續無法據以辦理函送解凍報告等預算執行事宜。

    此外，總統府、行政院、原民會、原住民文化發展中心、中選會、交通部等6個機關，業務費遭凍結70％；另有國防部、鐵道局、民航局等13機關業務費凍結，須經立法院院會同意後始得動支，已影響該等機關基本運作維持。

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