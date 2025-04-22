李文忠遭撤職發聲了！ 秀出41退將連署挺他「直言敢言、超越黨派」

前國防院執行長李文忠秀出非現職4名上將、9名中將、28名少將連署聲明，直言李照顧榮民、專業敢言、超越黨派。其中簽名者包括退役上將邱國正、馮世寬、許歷農、高華柱等人。（李文忠提供）

2025/04/22 16:47

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（22日）證實，前國防院執行長李文忠性騷案、前副執行長韓岡明霸凌施壓案經性平會評議成立，各記2大過撤職，不過2人日前已自請離職。李文忠稍早向媒體表示，個人一事未接獲正式通知，只表尊重並致歉意，然而報載韓的部份完全不是事實，深感遺憾。他並秀出包括馮世寬、邱國正、許歷農、高華柱、李喜明等合計41位退役將軍連署聲明，直指李「照顧榮民、了解國防軍事專業、就事論事直言敢言、見解和平超越黨派」。

李文忠今年2月爆出性騷疑雲閃辭，事後韓岡明疑似積極調查「吹哨人」，甚至施壓女員工勿節外生枝，當時李文忠曾向本報證實是因健康因素請辭，李文忠妻子、作家陳德愉事後也曾出面表示，李因長期吸菸、熬夜工作導致健康狀況不佳，不得不叫他停一停，並強調李文忠心中只有國防和政治。

請繼續往下閱讀...

國防部副部長柏鴻輝今天證實國防院已針對李、韓做出裁處，並表示尊重2人申請離職意願。對此，李文忠向媒體表示，關於本人一事，身為當事人並未接獲正式通知，無從奉告，只能表示尊重，並致歉意。

不過李文忠強調，報載有關韓岡明部份完全不是事實，深感遺憾！

李文忠並秀出非現職的4位上將、9位中將、28位少將的簽名連署指出，三個月前個人請辭的事，許多退將及榮民咸表不捨，主動要為他發聲，他以為不妥也不應勞煩眾將軍，猶豫許久，好意難卻。最後以三點原則接受，包括不主動、現職者不可、控制一定數量，以10位上將代表。

李續指，過程中令他深受感動的是，據告每一位都毫不猶豫，第一時間簽署，包括老長官邱國正、馮世寬，而許老爹（許歷農）病重到手不能寫，特別請人在病榻前代筆。

李文忠說，2個月前中央軍官校友總會春酒，季麟連、彭勝明兩位前後任理事長振臂力挺，在場非現職的4位上將、9位中將、28位少將全部簽署。李強調對此甚為感動，此為不可承受之重。

前國防院執行長李文忠秀出非現職4名上將、9名中將、28名少將連署聲明，直言李照顧榮民、專業敢言、超越黨派。其中簽名者包括退役上將邱國正、馮世寬、許歷農、高華柱等人。（李文忠提供）

前國防院執行長李文忠秀出非現職4名上將、9名中將、28名少將連署聲明，直言李照顧榮民、專業敢言、超越黨派。其中簽名者包括退役上將邱國正、馮世寬、許歷農、高華柱等人。（李文忠提供）

前國防院執行長李文忠秀出非現職4名上將、9名中將、28名少將連署聲明，直言李照顧榮民、專業敢言、超越黨派。其中簽名者包括退役上將邱國正、馮世寬、許歷農、高華柱等人。（李文忠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法