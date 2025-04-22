台南街頭連署罷藍委 中市黃健豪居「榜首」

民進黨南市市黨主委郭國文（前右2）今日宣布共收到1460份罷藍委連署書。 （記者洪瑞琴攝）

2025/04/22 18:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應全國「大罷免連署」，民進黨南市市黨部共收到1460份，累積第1名是台中黃健豪，另外界關注的花蓮傅崐萁則居第7名。市黨部主委郭國文表示，就他個人觀察發現，簽署的年輕人佔約8成。

市黨部於3月底及清明連假期間，在中西區國華街、安平區安平老街及北區花園夜市、武聖夜市等設置戶外連署服務，今（22）日公布收件成果，累積連署1313份，加上部分公職人員送來的件數，共1460份，尤其國華街觀光遊客反映最熱烈。

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郭國文表示，以非罷區的角度來說，能夠收集到這些連署書十分可貴，就其自身參與現場連署觀察，年輕人居多，估計超過8成，目前所累積第1名黃健豪、鄭正鈐變第2名，第3名羅廷瑋、第4名顏寬恆、第5名丁學忠、第6名廖偉翔，前幾名以中部地區居多。大家所關心花蓮，累積收集52份罷免傅崐萁連署書，居第7名。

郭國文評估這次罷藍委二階過關進入罷免投票，可望有15至20個，且罷免成功機率高。對於最近國民黨提出倒閣議題，郭國文則認為，可見國民黨內部已經產生矛盾與路線之爭，台灣政治的天空，過去不可能發生的事情，今年會變得很不一樣，公民力量的反撲，將讓台灣持續前進。

市黨部執行長谷暮．哈就表示，所有同仁與志工參與全力以赴，而且罷免團體對於連署書正確性要求很高，擺攤前都讓志工事先上課，期讓每份連署書個資受到保護，也發揮到功能。

罷免志工代表Kate表示，「為了後代、罷免是愛」，更語重心長表示，出於對台灣的愛，身為一位在地庶民，不只為了家鄉台南，看到目前國會亂象，還有舔共藍委，深深的亡國感，讓大家願意站出來，展現人民意志。

民進黨南市黨響應「全台大罷免」行動，共收到1460份連署書。（記者洪瑞琴攝）

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