逾期未繼承不動產市值達1137億元 桃園地政局籲辦理「公同共有」

圖為「中壢運動公園區段徵收開發案」，示意圖。（地政局提供）

2025/04/22 16:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府地政局每年4至6月辦理超過1年未登記繼承新案件公告，其中土地4351筆，建物184棟，公告土地現值逾130億元，連同之前列管案件，總價逾1137億元；地政局長蔡金鐘指出，未辦理繼承原因大都是土地持分複雜，建議先申請登記「公同共有」，免除被拍賣命運。

蔡金鐘表示，有些土地持分複雜，甚至還有繼承人在國外，不容易聯絡，建議任合一位合法繼承人可以到地政事務所先申請登記「公同共有」，待取得所有繼承人同意後再辦理「分別共有」。

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另地政局於2023年6月起推動「守護祖產總動員」專案計畫，主動協助民眾辦理不動產繼承，至今輔導382位繼承人、土地公告現值約2億元，另針對不動產價值較高行政局結合地政士公會及府內單位舉行說明會，目前已辦理6場說明會、逾4百人參加。

蔡金鐘說，繼承登記期限為6個月，逾期者將面臨罰鍰處份，超過1年者，地政機關會公告3個月，期滿若仍未登記，則列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，而地政局每年4至6月辦理超過1年未登記繼承新案件公告。

今年新增土地4352筆，建物184棟，公告土地現值逾130億元，土地面積逾217公頃，連同之前列管案件，合計土地9萬5802筆，面積逾1498頃，建物3571棟，總價逾1137億元，各項資訊除公布在地政事務所、區公所，民眾可上桃園市政府地政局「不動產繼承專區」（https://land.tycg.gov.tw/cl.aspx?n=3962）查詢。

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