北市鷹架倒塌頻傳 勞檢處：一週內勞檢在建工地

台北市士林區承德路工地鷹架傾斜，導致碎石掉落。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/22 17:16

〔記者劉詠韻／台北報導〕台大醫院院區昨發生鷹架倒塌事故，一名印尼籍移工被發現壓在3樓施工架，已明顯死亡；而士林區承德路一處建案工地今（22日）再驚傳鷹架掉落，砸中一輛行進中的汽車。北市勞檢處回應，台大醫院東址外牆更新工程的大小承包商，北市共有21處在建工地，除對該外牆工程處分停工外，後續將針對其他在建工地，於一週內作全面勞檢。

北市勞動局今進行民政委員會工作報告，民進黨議員顏若芳提及台大院區的鷹架倒塌事件，並指北市舊社區的開發或開始施工的區域隨處可見，但工地是否均符合職安法，以及專安稽查方式是否完整落實，相關疑慮為職安重中之重。

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勞動局長王秋冬表示，台大醫院院區工地的鷹架倒塌意外，今天凌晨尋獲的印尼籍移工是由大包僱傭，後續將研議加強治安，進一步降低職災案件發生。

北市勞檢處長何洪丞指，目前北市有建號編號的建案大概為800至900處，施工單位先跟建管處申報，並分成一般營造業、危險性機械設備，再分別進行專案勞檢，每年勞檢場次大約為1萬7000件，透過提高營造工地看到勞檢人員比率。

何洪丞續指，台大醫院施工案於2021年開始，預計2026年完工，局處期間已進行6次勞檢，而台大醫院東址外牆更新工程的大小承包商，合起來於北市區共計21處在建工地，目前除該外牆工程處分停工外，也會針對其他在建工地於一週內作全面勞檢。

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