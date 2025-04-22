自曝中國金援？柯粉稱「綠爛不如給中共機會」小草群驚人對話曝光！

一名柯粉竟語出驚人稱「民進黨那麼爛，不如給中共一個機會」，相關對話截圖讓網友看傻眼。（圖翻攝自八炯Threads）

2025/04/22 18:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨、民眾黨將於26日號召支持者上凱道，示威抗議民進黨政府，有藍白粉近日在社群發文宣傳426遊行時，喊出「「綠共你最好不要逼我選中共」的口號，引發輿論熱議。該口號也在小草群組掀起討論，沒想到一名柯粉竟語出驚人稱「民進黨那麼爛，不如給中共一個機會」，相關對話截圖讓大批網友看傻眼。

國民黨主席朱立倫不滿檢方偵辦藍營青年軍罷免綠委連署造假案，號召支持者426上凱道示威抗議，民眾黨主席黃國昌也將率全黨上下出席響應。有藍白粉近日在Threads上宣傳「426凱道見」，喊出「綠共你最好不要逼我選中共」的口號，八炯昨天（21日）就狠酸這句話就像有咖哩飯不吃卻要去吃屎！

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今天八炯再分享一則小草群組對話截圖，有成員提到藍白拿「綠共你最好不要逼我選中共」這句當標語的事，沒想到有柯粉竟回覆：「反正民進黨做那麼爛，不如給國民黨、中共一個機會，到時候頂多再罷免就好」。八炯苦笑道，「給中共一個機會統治台灣，做不好再罷免中共就好了？草怎麼這麼可愛啊，我好多中國反賊朋友看到笑死……」

網友也紛紛吐槽，「13億中國人怎麼沒想到，不愧是小草」、「他們根本不了解什麼是中共、什麼叫一黨獨大，以及何謂獨裁專政」、「13億中國人都無法罷免掉中國共產黨了，小草以為自己可以做得到嗎？」、「中國有選舉有罷免？」、「這種人是典型的中共試用派，對極權有一種奇妙的試用品幻想，彷彿暴政可以無條件退貨」、「先猜小草會說是青鳥臥底反串」。

此外，還有網友在八炯Threads文下方貼出小草群組完整對話，驚見裡頭竟然有人在「分析」民眾黨與中共的關係，「簡單講一下我們現在跟中共的關係。第一，我們一致認同要滅綠共；第二，國民黨也是我們的對手；第三，中共會給我們金援；第四，阿北說我們要跟中共聯手；第五，支持中共就是支持民眾黨；第六，現在我們的對手是藍跟綠，中共會幫我們，不需要與之為敵，也不要幫忙宣傳對中共不利的言論；第七，中國共產黨是來幫助阿北的」

不過該名成員似乎是「刻意」這樣說，自稱是為了要釣出藏匿在群組裡的「青鳥」，因底下有其他人驚訝詢問「第三點是真的嗎？這要是被截圖出去會被大做文章」，該名成員回應稱「這樣可以抓小鳥」，前面說「不如給中共機會」的柯粉附和稱這叫「釣魚執法」。還有另外一人調侃「還知道要怕」，該名成員則嗆「綠共都不怕了，你怕什麼？」

有網友在八炯Threads文下方貼出小草群組完整對話，驚見竟有人在「分析」民眾黨與中共的關係。（圖翻攝自八炯Threads）

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