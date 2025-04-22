竹市藍營告咖啡甜點誘連署涉賄 林志潔：轉移焦點、不實抹黑

新竹市國民黨黨部主委李縉穎、國民黨議會黨團總召陳慶齡與黨籍議員今（22）日下午赴新竹地檢署按鈴控告，檢舉行政院顧問林志潔以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》。（記者廖雪茹攝）

2025/04/22 18:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市國民黨黨部主委李縉穎、國民黨議會黨團總召陳慶齡與黨籍議員今（22）日下午赴新竹地檢署按鈴控告，檢舉行政院顧問林志潔以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》；林志潔發聲明強烈駁斥指控毫無根據，並批國民黨此舉是政治操作，意圖轉移自身「錯假死亡連署」的焦點，不排除對國民黨提出誣告。

對於國民黨質疑「檢調辦藍不辦綠、對綠營政治人物違法視而不見」等，新竹地檢署下午4點多發布聲明表示，本案經告發後，業已完成分案，並由專責檢察官依法偵辦中。該署重申，檢察機關辦案不分顏色，無論涉案對象身分或所屬政黨為何，均將依法律程序秉公辦理，杜絕外界對「選擇性辦案」的疑慮，維護司法公信與社會大眾對法治的信賴。

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李縉穎指出，林志潔女士用餐點來換連署的方式，黨部認為有對價的嫌疑，此行為已涉及違反《選罷法》。這件事發生已經1個月，相關單位卻遲遲未見動作，令黨團和黨籍議員們奮慨不平。現在台灣司法已經面臨信任危機，檢調辦藍不辦綠，對於綠營政治人物違法行為卻視而不見，採雙標辦案。檢調大動作來查國民黨連署，迫害國民黨政治人物，「我們看是否有用相同標準來對待民進黨的連署？」尤其，法律系教授林志潔把整個過程公開於臉書，知法犯法，希望檢調趕快找她，讓她在法庭上向法官解釋。

委任律師林夏陞說，就林志潔的臉書公開資料，當天供應甜點和咖啡，兩項加起來200元以上，消費金額共3000多元，連署人數10多人，換算下來1個人約200多元，這是否構成不正當的利益關係，黨部提出質疑盼檢調釐清。

林志潔則回擊指出，3月23日應邀至高雄大學演講，由於有粉絲熱情邀約，她特地提前南下與在地台派朋友聚會，並公告停留的時間地點，歡迎台派朋友前來。她強調，高雄民眾無新竹投票權，來領取連署書或來交件，皆為民眾自發，從協助連署以來，她一向隨身攜帶連署書發放與收件，全程都公開透明，無任何不法之處。

林志潔表示，1個月前立委林思銘在媒體以此事抹黑，她已澄清並反問林思銘如何回答己身炒地與不動產爭議？國民黨不敢回應，1個月後又大張旗鼓來控告，令人匪夷所思！顯然是為了掩蓋自身罷免案中爆出的「偽造文書」、「亡靈連署」的醜聞。

林志潔說，國民黨明知為不實事項還胡亂提告，構成浪費司法資源。她尊重司法調查，但未來第二階段連署結束後，為了避免此類不當風氣蔓延，不排除對國民黨提出誣告。

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