接見以色列國會團 蕭美琴：盼共同維持印太和平

蕭美琴副總統今接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基Boaz Toporovsky訪團時表示，期盼兩國持續在教育、科技及經貿等領域深化合作，共同維持印太區域的和平與穩定。（總統府提供）

2025/04/22 16:20

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基Boaz Toporovsky訪團時表示，台灣將持續投入更多資源，結合民間部門的創新能力，共同強化國家安全，感謝以色列國會長期支持台灣參與國際事務，期盼兩國持續在教育、科技及經貿等領域深化合作，共同維持印太區域的和平與穩定。

蕭美琴首先代表台灣政府及人民歡迎訪團來訪，並表示，雖然台灣與以色列沒有正式的外交關係，但雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，政府各領域間的交流也日益頻繁，這些都非常有意義。他也要感謝以色列國會長期支持台灣有意義的參與國際事務。

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蕭美琴提到，很高興台灣與以色列在科技合作、教育交流及經貿等領域簽訂一系列合作協議，加深彼此的連結，許多台灣人很欽佩以色列「新創之國」的精神，以色列對科技和創新的投入，不僅讓國家繁榮，也強化了國家的安全。

蕭美琴表示，台灣也處於複雜的地緣政治環境，我們致力於自我防衛，並持續投入更多資源，希望結合民間部門的創新能力，共同強化國家安全。同時強調，台灣有許多地方可以向以色列學習，最重要的是，我們都致力於維持印太區域的和平與穩定，期盼兩國未來有更多的合作機會。

訪賓一行還包括以色列國會議員賓荷莉（Meirav Ben Ari）、賓巴拉克（Ram Ben Barak）、塞加洛維茨（Yoav Segalovitz）等，由外交部次長陳立國、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）陪同，前往總統府會見蕭美琴。

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