中國「非核氫彈」問世威脅我首都？ 柏鴻輝：假訊息、認知戰恐嚇國人

國防部副部長柏鴻輝22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 16:05

〔記者方瑋立／台北報導〕中媒「南華早報」近日報導聲稱中國正研發新型毀滅性武器「非核氫彈」，鎖定高樓密集、地底空間寬廣的城市戰。對此，國防副部長柏鴻輝今天（22日）受訪表示，盼大家理智判斷中國很多假訊息、認知作戰，目的是要恐嚇國人，並造成社會對國家喪失信心。他強調，目前為止國軍守護國家安全滴水不漏，無論中國以什麼方式恫嚇，我們都必須團結一心，確保國家和平與安全。

「南華早報」報導聲稱中國近日成功試爆委託中國船舶工業集團公司（CSSC）

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研製的新型毀滅性武器「非核氫彈」，可引爆超過攝氏千度高溫火球並持續燃燒2秒以上，具高熱與震波殺傷力，並可針對建築物與地下掩體內部目標進行定向打擊，目的為在城鎮戰中打擊台灣防禦、瓦解抵抗意志。

柏鴻輝今天在立法院受訪表示，希望大家理智去判斷中國在網路上很多不同的假訊息或認知作戰，其目的目的都是要恐嚇國人，造成社會喪失對於國家的信心。

柏強調，到目前為止國軍守護國家安全滴水不漏，尤其與此同時中國船艦有6艘公務船也在我國周邊，以及所有滲透和破壞行動，包含網路的攻擊，都沒有停歇過。

柏指出，這些都需要國人給予支持，未來中國不管用什麼樣的假訊息、用什麼方式來恫嚇，他呼籲必須要團結一條心，讓國家能夠確保和平與安全。

另針對媒體詢問共諜滲透全面擴散，柏鴻輝說，中國尤其近幾年對我滲透，不管在各方面、各階層或社會各角落，都有不同滲透手法，但國防部從過去10年內至今，事實上在自清、自我檢控案件高達87%，國防部不斷將中國行徑公諸於國人，也讓中國不斷改變手法進行滲透破壞。

柏呼籲，這是對國家很大的警訊，他也呼籲國人支持國防部，一起守護國家安全。國防部將在各種會議中示警對國家不忠誠是非常不正確的概念，同時就法的層面務實檢討未來如何落實，給予涉案人員適當懲罰。

柏強調，絕大多數國軍同仁、國人都是非常愛國，只有少數這些為敵人所利用和滲透，這是令人非常遺憾的。

另外針對近期空軍接連傳出3起飛安事件，柏鴻輝說，他也是飛行員，特別了解飛行安全的重要性，尤其馬公地區戰機起降非常頻繁，至於飛安接續發生，勢必需要停下去檢討問題在哪，這都是對確保飛行員安全的負責任態度，空軍在這方面也做了具體改進。

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