街頭宣講被舉牌 吳欣岱質疑北市府壓迫公民活動為歷年之最

基進黨秘書長吳欣岱今（22）天在臉書表示，一早與幾個志工在路口進行和平宣講，卻被警方舉牌「行為違法」，但牌面上的時間卻仍顯示著是去年11月底引起質疑，吳欣岱研判是員警缺乏經驗忘記改。（取自吳欣岱臉書）

2025/04/22 17:29

〔記者何玉華／台北報導〕公民團體「港湖除銹」罷免國民黨立委李彥秀連署收件已經突破4萬份，持續朝6萬份的安全目標邁進，基進黨秘書長吳欣岱今（22）天在臉書表示，一早與幾個志工在路口進行和平宣講，卻被警方舉牌「行為違法」，甚至可能因為突發，警方連牌面上的時間都忘記改；相較過去幾十年在街頭宣講從未被舉牌，質疑北市府近來對公民活動的壓迫，恐是歷年來最兇。

警方表示，上午8時34分接獲110報案稱有團體使用擴音器妨害安寧，員警於8時36分到場勸導暫停宣講，未獲接受；派出所所長接獲員警通報到現場處置，因宣講團體未申請集會核准並持續使用擴音器，因此在8時54分第一次舉牌「勸導」，宣講人才於9時結束演說，和平離去。

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吳欣岱表示，今天早上與志工在路口和平宣講，沒有封路、沒有圍堵、沒有怒吼激罵，只是幾位小市民在上班、上學前說出自己的想法，結果被警方舉牌「行為違法」，他們沒有拖延交通，沒有霸佔空間，配合警察依法執行後，各自回去上班上課。

吳欣岱說，過去幾十年，選舉時站街頭、掃街、用大聲公發表政見，是政治人物的基本操作。台北市長蔣萬安上週用比他們大3倍的喇叭、數10倍的人數，在北檢門口被舉牌，卻自稱是「台北市民」維護正義。她質疑，講幾句話也會違法，「小市民講話的空間，還剩多少？」

吳欣岱的貼文一出，引起網友出征，質疑照片中警方舉牌上的時間是去年11月底，吳欣岱解釋說，確實是今天2025年4月22日早上8:54分進行舉牌的動作；過去幾十年，從來沒有政治人物在路口宣講被舉牌警告，更沒有人會提前申請路權，內湖分局的員警或許是第一次執行集會遊行法，連要先舉牌警告都是他們提醒後，員警才返回派出所拿牌子，可能也是因為這樣，連牌子上的時間都忘記改。

吳欣岱表示，此事也證明，台北市政府對公民活動的壓迫，或許是歷年來最兇，接下來他們每次宣講都會申請路權，雖然市政府這樣的動作大幅增加公民表態的行政成本，但他們不怕，為了守護台灣，繼續站出來。

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