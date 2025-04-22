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    國合會助友邦瓜地馬拉推動防災預警系統 盼多爭取30％應變時間

    國合會與瓜地馬拉政府攜手在該國北部易淹水的卡阿豐（Cahabón）流域推動「防災預警系統計畫」。 （國合會提供）

    國合會與瓜地馬拉政府攜手在該國北部易淹水的卡阿豐（Cahabón）流域推動「防災預警系統計畫」。 （國合會提供）

    2025/04/22 16:41

    〔記者黃靖媗／台北報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉受氣候變遷影響，近年來飽受天災威脅，為提升瓜地馬拉防災應變能力，國合會與瓜地馬拉政府攜手在該國北部易淹水的卡阿豐（Cahabón）流域推動「防災預警系統計畫」，建構具備即時性與精確性的預警系統，期望多爭取30%以上的應變時間。

    國合會駐中美洲投資貿易服務團鄭坤木指出，本計畫與瓜地馬拉國家防災協調委員會（CONRED）合作，鎖定瓜地馬拉聖彼德羅卡爾查市（San Pedro Carchá）與卡邦市（Cobán）兩地，共同開發多災種早期預警系統（SAT），並導入台灣物聯網（IoT）與人工智慧（AI）等技術，進行人員能力建構、強化面對水災與土石流的預警能力、以及民眾風險意識。

    瓜地馬拉國家防災協調委員會執行秘書長Claudinne Ogaldes表示，有了台灣科技的支援，使他們的預警系統如虎添翼，台瓜兩國透過國際合作與科學資訊整合，搭配在地社區的組織動員，能在災害發生時發揮極大作用，保護更多生命。

    國合會副秘書長謝佩芬強調，面對全球氣候變遷，國合會與友邦共同透過科技協力與人才培訓，提升地方防災能力與社會韌性，打造更安全的未來。

    謝佩芬也期待，這項台瓜友好的科技防災合作計畫，能成為其他受氣候變遷影響國家的參考典範與希望。

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