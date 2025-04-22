駁「辦藍不辦綠」指控 吳崢秀傳票嗆：我也要喊政治迫害嗎？

民進黨發言人吳崢痛斥，藍白不斷指控執政黨搞獨裁，還稱賴總統把手伸入檢調、辦藍不辦綠，是抹黑、愚弄國人，並當場出示自己挨告的傳票，反問「難道我也要控訴被政治迫害嗎？」（記者陳昀攝）

2025/04/22 15:05

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開在野領袖峰會，朱號召人民426上街頭，反對專制獨裁、反綠共；民進黨發言人吳崢今痛斥，藍白不斷指控執政黨搞獨裁，還稱賴總統把手伸入檢調、辦藍不辦綠，是抹黑、愚弄國人，他也當場出示自己挨告的傳票，反問「難道我也要控訴被政治迫害嗎？」強調法院屬於國家、屬於人民，沒有人能扭曲干預。

吳崢批評，朱立倫、黃國昌指控民進黨搞獨裁、說賴總統把手伸入檢調，進而羈押民眾黨前主席柯文哲、偵辦國民黨涉偽造文書案，甚至指控司法「辦藍不辦綠」，不僅是抹黑，更是愚弄全國人民，國民黨全台死亡連署高達1900份，連高雄罷捷領銜人都公開承認抄名冊，難道檢調要對偽造文書視而不見嗎？

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吳崢指出，國民黨持續跳針檢調「辦藍不辦綠」，但罷免基隆國民黨立委林沛祥的領銜人，近期就因格式錯誤、資料不齊全被檢調約詢，就連他本人近期都收到南投地檢署傳票，因爲他在選舉期間質疑國民黨南投縣草屯鎮長當選人簡賜勝與其家族有利益迴避問題被告，但當事人依法到案說明本就是法定正當的程序，難道他要像國民黨一樣指控「辦綠不辦藍」？出來控訴被政治迫害？

吳崢痛斥，國民黨的行為如同巨嬰一般，將違法偽造文書牽拖成政治辦案，將違法的集會遊行說成司法追殺，完全是扭曲事實。國民黨可能經歷過「法院是國民黨開的」時代，所以認為只要執政就能把手伸入司法、操控判決，但台灣已經民主轉型，現在的法院屬於國家、屬於人民，沒有人可以扭曲、干預。

吳崢提及，朱立倫說台灣已經沒有民主了、從沒看過對在野黨提出大罷免，然而，罷免是公民團體發起的，怎麼會是反民主？恰恰好這就是民主制度的彰顯，是人民行使民主的權利，2014年黃國昌曾參與「島國前進」記者會，倡議罷免制度、直接民權，朱立倫卻錯把罷免當成不民主的象徵，可以好好請教身邊的黃國昌。

吳崢諷刺，朱立倫說紅共消滅中華民國、國民黨要反綠共，還真聰明、真精明啊！台北市長蔣萬安之前說共產黨要消滅中華民國，被質疑到底是哪一國的共產黨，那朱說的「紅共」又是哪一國？各國共產黨都是紅色，為什麼國民黨人就是說不出「中國共產黨」要來消滅中華民國的簡單事實？如果說的是中國，又為什麼國民黨立委陳玉珍、傅崐萁要去拜會中國全國政協主席王滬寧，把手言歡？

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