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    趙少康稱看來藍白主席都不支持倒閣 嗆朱立倫怕什麼

    前中廣董事長趙少康呼籲國民黨主席朱立倫發動倒閣。（取自趙少康臉書）

    前中廣董事長趙少康呼籲國民黨主席朱立倫發動倒閣。（取自趙少康臉書）

    2025/04/22 14:51

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今天舉辦「把民主還給台灣 在野領袖峰會」。前中廣董事長趙少康在臉書表示，看來藍白兩黨主席都不支持倒閣，但面對大罷免亂象，國民黨已經人仰馬翻，今天會談也看不出在野有任何反制方案，「為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！怕什麼？」

    趙少康表示，國民黨立委才上任，就被民進黨發動罷免，只為了奪權，達到完全執政目的，這是羞辱所有投票給他們的選民。民進黨想用25%的少數罷免票，否決50%的多數選票，因為這場大罷免，國家至少要空轉一整年，執政黨無視國際大環境的劇烈挑戰，執意要把精力用在政治鬥爭。

    趙少康說，前清華大學校長李家同最近傳了一段訊息給他，相信是大多數台灣民眾的心聲，內容是「面對國難當頭，政客還在鬥爭，人民早就痛苦無奈，而大多數人還是在自己的工作崗位上兢兢業業，這才是台灣可以持續進步的基礎」。

    趙少康說，當國家與在野黨都面臨生死存亡，可能被團滅時，倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可以再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。

    趙少康說，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進？賴清德敢不敢解散國會重新選舉？

    趙少康表示，民進黨團總召柯建銘及民進黨立委不斷喊話要在野倒閣，到底玩真的還是假的？潮水退了就知道誰沒穿褲子。國民黨只有透過倒閣才能化被動為主動，盡速終止政局亂象，政治人物不應該只算計個人利益，必須迅速回應民意期待，才能浴火重生。

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