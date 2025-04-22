林國成稱未擋國安法案只是暫緩 卓榮泰：民代赴中納管是很普遍要求

行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（左）、陸委會主委邱垂正（右）22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 14:19

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委沈伯洋等人提出「兩岸人民關係條例」修法，要求立委等民代前往中國需報准納管。民眾黨立委林國成今於立法院院會質詢時，強調民眾黨沒有擋國安法案，只是暫緩，他們希望是向立院報備，而非向行政單位。對此，行政院長卓榮泰說：「所以有擋啊。」卓強調，納管主管機關才能掌握其人身安全，這是很普遍的要求。

卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢。林國成質詢時，首先對於內政部長劉世芳下鄉宣講時批評民眾黨「吃台灣米做中國鬼」一說感到不滿。他說：「我是台灣人，死為台灣鬼，我已經看好墳墓，就在台灣，不會在中國。」他批評，劉身為內政部長，竟以如此語言攻擊在野政黨，根本不適任，要求劉下台負責。

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對此，劉世芳回應，當天是在黨務活動中以個人身分發言，且指的是「有一些人親共」，並非針對整個民眾黨，呼籲林國成應完整了解前後語境。

卓榮泰則表示，針對政黨的價值性批判確實應該謹慎，但也強調，任何政黨對總統的批判，也要非常小心。

此外，林國成在質詢陸委會主委邱垂正時詢問：「你們在做兩岸政策時，我們有阻擋你們任何議案沒有？」邱說，目前法律案沒有，預算案就滿遺憾的。林則大聲表示，不要扯預算，那是另一回事，他指的是兩岸政策。

卓榮泰回應，執政黨提出多項國安相關法律。林國成說，他自己在程序委員會，要卓不要被底下的人矇騙，所有議案只有「兩岸人民關係條例」沒有通過，「我們只有擋這個，其他通通過。」他認為，包括立委、議員、村里長赴中，應向立院報備，立委向立院報告順理成章，而非向行政機關報備。

「所以說有擋啊，不管什麼理由就是有擋啊。」卓榮泰強調，我們認為這是國家安全所必須的。林國成則說：「這不是擋，是暫緩。」卓聽聞當場「啊？」了一聲，面露驚訝。林續指出，他有和提案委員溝通，建議改成向立院報備，「我們沒意見。」

對此，邱垂正指出，我們認為立院涉密人員應該向行政機關通報，做審查。

卓榮泰最後回應，立委赴中行程應讓立法院長知悉，主管機關也需掌握人身安全狀況，「這是很普遍的要求」。

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