藍白擬推法庭直播、妨害司法公正罪 黃國昌喊拚本會期三讀

黃國昌今日宣告，將提出「法院組織法」修法，推動法庭直播制度，並與國民黨合作三讀通過「妨害司法公正罪」。（記者廖振輝攝）

2025/04/22 14:50

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」，針對北檢偵辦國民黨青年軍幽靈連署、民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，黃國昌今日宣告，將提出「法院組織法」修法，推動法庭直播制度，並與國民黨合作三讀通過「妨害司法公正罪」。

黃國昌指出，去年8月30日，賴清德政府所率領的檢調，搜索柯主席與民眾黨中央黨部，嗣後透過黨檢媒三位一體，抹黑、抹紅、抹黃柯文哲，關押柯文哲迄今，就是為了摧毀台灣民眾黨；當時民眾黨曾高聲呼籲「今日柯文哲，明日任何人」，之後也不幸逐一應驗。

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黃國昌抨擊，執政黨不負責任，也拒絕與在野黨溝通對話，取而代之的竟是利用司法公器進行政治追殺；過去這八個月來，民眾黨經歷黨檢媒三方夾殺，但他們不曾退縮，一直站在第一線，與綠色威權正面對抗。

「我們捍衛的司法正義，不是為了某個人，而是為了所有台灣人民。」黃國昌續指，民進黨執政後，從柯建銘關說案，到法務部長邱太三為特定權貴開脫等例子層出不窮，掌握權力的人毫無節制地把黑手伸進司法體系，卻不用付出任何法律代價，離譜又荒謬。

黃國昌接續宣布，民眾黨立院黨團將推動「重大矚目案件法庭直播」修法，以及推動「妨害司法公正罪」，這不只是制度的修補，更是對執政者釋出的明確訊號，當伸手干預司法，就必須承擔法律責任、付出應有代價。

黃強調，當民進黨不斷承諾卻不斷跳票的司法改革，就由在野黨來做，並且實際法制化，把民主法治還給台灣人民；民眾黨未來將在立法院，持續與國民黨合作，力拚本會期完成三讀，謝謝朱主席當場給予正面回應與積極肯定。

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