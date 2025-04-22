為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白擬推法庭直播、妨害司法公正罪 黃國昌喊拚本會期三讀

    黃國昌今日宣告，將提出「法院組織法」修法，推動法庭直播制度，並與國民黨合作三讀通過「妨害司法公正罪」。（記者廖振輝攝）

    黃國昌今日宣告，將提出「法院組織法」修法，推動法庭直播制度，並與國民黨合作三讀通過「妨害司法公正罪」。（記者廖振輝攝）

    2025/04/22 14:50

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」，針對北檢偵辦國民黨青年軍幽靈連署、民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，黃國昌今日宣告，將提出「法院組織法」修法，推動法庭直播制度，並與國民黨合作三讀通過「妨害司法公正罪」。

    黃國昌指出，去年8月30日，賴清德政府所率領的檢調，搜索柯主席與民眾黨中央黨部，嗣後透過黨檢媒三位一體，抹黑、抹紅、抹黃柯文哲，關押柯文哲迄今，就是為了摧毀台灣民眾黨；當時民眾黨曾高聲呼籲「今日柯文哲，明日任何人」，之後也不幸逐一應驗。

    黃國昌抨擊，執政黨不負責任，也拒絕與在野黨溝通對話，取而代之的竟是利用司法公器進行政治追殺；過去這八個月來，民眾黨經歷黨檢媒三方夾殺，但他們不曾退縮，一直站在第一線，與綠色威權正面對抗。

    「我們捍衛的司法正義，不是為了某個人，而是為了所有台灣人民。」黃國昌續指，民進黨執政後，從柯建銘關說案，到法務部長邱太三為特定權貴開脫等例子層出不窮，掌握權力的人毫無節制地把黑手伸進司法體系，卻不用付出任何法律代價，離譜又荒謬。

    黃國昌接續宣布，民眾黨立院黨團將推動「重大矚目案件法庭直播」修法，以及推動「妨害司法公正罪」，這不只是制度的修補，更是對執政者釋出的明確訊號，當伸手干預司法，就必須承擔法律責任、付出應有代價。

    黃強調，當民進黨不斷承諾卻不斷跳票的司法改革，就由在野黨來做，並且實際法制化，把民主法治還給台灣人民；民眾黨未來將在立法院，持續與國民黨合作，力拚本會期完成三讀，謝謝朱主席當場給予正面回應與積極肯定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播