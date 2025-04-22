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    台中海線7月萬安演習 議員質疑中央發文宮廟存放軍火

    中市議員李中要求宮廟不得成為放置軍火之處。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員李中要求宮廟不得成為放置軍火之處。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/22 15:06

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市海線7月份將進行萬安演習，市議員李中今天在市議會民政業務提出質疑，外傳當天將民眾都必須進入地下避難場所？此外，他更質疑中央近來發文給宮廟，要做為軍火放置所，如此將讓宮廟成為攻擊的目標，要求民政局跟中央溝通，千萬不要讓宫廟成為武器放置地點，以免避難地點成為遭攻擊的地點。

    民政局長：宮廟收到公文僅要徵調 未說明用途

    民政局長吳世瑋表示，由於人力不足，萬安演習將還是如同過去一樣，人車管制；而宮廟確實有收到公文，但僅是要徵調，並未說明用途。

    市議員李中表示，台中市海線7月份將進行萬安演習，外傳當天將民眾都必須進入地下避難場所，但是防空洞都已拆除，是否應該要有先挖洞及儲糧的準備？吳世瑋表示，經與中央多次溝通，今年的萬安演習比照往例，不用躲防空洞。

    李中並指出，依照《日內瓦公約》的協定，一旦戰爭發生，醫院、學校、宗教場所都是不得攻擊的場所，但國防部竟然發文宮廟要求提供場所存放軍火，若戰爭真的發生，恐讓宮廟變成攻擊目標。

    李中強調，現在就有一個慘痛的例子，就是以巴戰爭，以色列就是以哈瑪斯躲在醫院、學校為藉口，來攻打醫院及學校。

    李中要求民政局長吳世瑋說清楚，吳世瑋說，目前台中市有6間宮廟接到公文，該公文只說要徵調場地，但並未說用途。

    李中痛批，宮廟是緊急避難場所，但軍方故意找這些地方做軍事準備，根本是陷民眾於危險之地，並他民政局跟中央與宮廟溝通，別讓民眾避難場反成為危險之地。

    民政局長吳世瑋表示，中市有6個宮廟有收到中央徵調的公文。（記者蘇金鳳攝）

    民政局長吳世瑋表示，中市有6個宮廟有收到中央徵調的公文。（記者蘇金鳳攝）

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