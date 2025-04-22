外交部業務費遭凍50％ 林楚茵：10月恐無法印製護照

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/04/22 14:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外交部今年業務費在年初預算審查時被凍結50％，朝野立委皆關注外交部提出書面解凍報告的進度。外交部長林佳龍表示，以目前業務費凍結的狀況，我國駐外館處到6月30日就要打烊，已經迫在眉梢，需要盡快危機處理。對此民進黨立委林楚茵表示，駐外館6月30日恐全面打烊，護照10月無法印製！

林楚茵在臉書PO文表示，就在美國宣布對等關稅、全球展開外交攻防之際，台灣外交部卻被藍白聯手凍刪預算、重重扯後腿，國民黨厚臉皮開記者會、設「預算解凍倒數計時器」，質疑部會為何不申請解凍，是忘記自己提了什麼案子嗎？

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，藍白不只凍結外交部業務費50%，還硬塞解凍條件「執行預算數達30%才能申請解凍」，而且還要院會同意才能過！4月才過完第一季，怎麼可能「剛好」執行 30%？這根本是讓外交部啞巴吃黃蓮！

林楚茵續指，不只如此，國外旅費也被藍白凍結50%、統刪15%，外交部只能動支35%，結果外館人員只能困坐辦公室、不敢出差交流，形同停擺！再不解凍，6月30日外館恐怕全面打烊、水電房租付不出來；10月起連護照都無法印製！

林楚茵呼籲，票投藍白，權益被刪光，剷除砍你護照的惡質立委，二階罷免倒數中！快去簽連署！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法