談藍白在野峰會 郭國文：怕罷免黨主席拉怕倒閣黨主席

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣-在野領袖峰會」，兩人在會中握手、擁抱致意。（記者廖振輝攝）

2025/04/22 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫今攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。對此，民進黨立委郭國文表示，一個怕罷免的黨主席，拉一個怕倒閣的黨主席直播，整個心態就是「死道友，無死貧道」。

郭國文在臉書PO文表示，朱立倫作為怕罷免黨主席，擔心426遊行的人數跟他們直播一樣慘烈，所以拉一個怕倒閣的黨主席講1個小時，結論只有2個：怕倒閣的黃國昌會參加426遊行，但不支持倒閣。

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郭國文指出，國民黨在朱立倫的帶領下，行情「直直落」，直播觀看人數竟只剩117人，代表連國民黨支持者都不在乎朱立倫要做什麼。搞到一個百年大黨必須去找怕倒閣主席黃國昌，靠著小草支撐直播還有1.4萬人觀看。

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郭國文續指，不過2人講了1個小時，朱立倫只換來黃國昌表態，426願意上街遊行，對於倒閣他則以救不了台灣，透露他反對倒閣的心態，朱立倫也跟著指倒閣不能解決問題。

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郭國文分析，朱立倫的3面夾攻，第一，大罷免潮來襲，目前達標的藍委不斷增加中；第二，黨內逼宮朱立倫的勢力結集中，打算透過倒閣論來給朱立倫難看，朱則以「聯黃制盧」來應對；第三，偽造連署書的事實越來越明確，也有基層開始說出實話，雖然謝龍介、柯志恩等黨部主委有立院保護傘，但藍營遍地出現亡靈連署，朱立倫難以卸責。

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