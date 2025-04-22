黃國昌稱政府無關稅衝擊評估 民進黨：報告當天白委全缺席

民眾黨主席黃國昌批評政府無心也無能就美國關稅提出衝擊影響評估，卻被民進黨揭露，行政院長卓榮泰4月11日曾赴立法院「針對美國關稅政策因應作為」進行專案報告，當天民眾黨8席立委全數缺席。（記者陳昀攝）

2025/04/22 13:57

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開「在野領袖峰會」，黃批評政府無心也無能就美國關稅提出衝擊影響評估，建議藍白攜手打造平台，提出民間版報告；民進黨今指出，行政院長卓榮泰4月11日曾赴立法院「針對美國關稅政策因應作為」進行專案報告，當天民眾黨8席立委全數缺席，發言人吳崢直呼，第三大黨黨主席公然說謊令人震驚，是不是連最基本的認真上班都做不到，才搞出大烏龍？

民進黨今召開「藍白破壞法治聯誼會 勿把民主當違法遮羞布」記者會，立委王義川及黨發言人吳崢、韓瑩與會。吳崢表示，在野黨有心共同面對全球經濟變局是好事，但朱立倫與黃國昌聲稱賴總統未積極因應關稅衝擊，是嚴重的不實指控，賴總統與行政院長卓榮泰已分頭展開產業傾聽之旅，涵蓋半導體、傳產、工具機、顯示器、養殖業者、北美商會等，並將持續與百工百業交流，在野黨卻公然潑髒水、政治造謠。

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韓瑩指出，談判需要時間與耐心，不是像在野黨大張旗鼓潑髒水，行政團隊於4月3日凌晨即開始分析美國關稅內容、上午召開跨部會會議，4日提出880億元支持方案，並針對中小微企業需求調整，5、6日卓揆陸續與金融部會開會、並於昨天核定放寬880億方案申請辦法，4月11日台美也展開關稅議題對談，政府不是沒做事，而是在野黨視而不見、一味指控，國策、國政的討論需要團結應對未來挑戰，而不是在野的一場政治秀。

吳崢批評，朱立倫、黃國昌以團結之名行政治抹黑之實，民眾黨身為立院第三大黨，黃國昌誣指行政院未提出關稅衝擊影響評估，他手中就是卓榮泰日前到立法院提出的「針對美國關稅政策因應作為」專案報告，第三大黨黨主席公然造謠令人震驚，更諷刺的是，當天民眾黨立委全數缺席，是不是連最基本的認真上班都沒做到，才會發搞這種大烏龍？

吳崢說，如果藍白真的關心關稅衝擊產業，藍白先前無情刪除政府撥補台電1000億元預算，如果台電因此必須調漲電價，會不會讓台灣產業雪上加霜？藍白如果要展現對產業的關心，不用打高空、東扯西扯，最直接、快速的方式就是讓預算通過。

王義川也說，卓揆的報告資料內容完整，每位立委桌上都有，但黃國昌是最常缺席立法院院會的立委，後來才會被民進黨立委林淑芬嗆那3個字（指臭俗辣），黃國昌把「蔥仔」唬得團團轉，大家要覺醒，有讀書就要看；他也嗆說，國民黨、民眾黨養這麼多智庫，還要找管中閔出來、花6個月寫民間版評估報告，行政院的報告在這裡，不到10天就寫好了。

王義川痛斥，賴清德總統日前到台中與工具機業者座談，國民黨執政的台中市政府也派人出席，藍白還說沒有？藍白兩黨面對相關議題，講不出內容硬要亂講，朱黃各言爾志，又想強調主體性，這麼有主體性不會自己開直播，還要浪費大家時間聽你們講廢話？

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