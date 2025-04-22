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    批藍白峰會了無新意、貌合神離 民進黨團：戰獨裁請先反求諸己

    民進黨立委吳思瑤（右二）、陳培瑜（右一）、林月琴（左一）、郭昱晴（左二）22日召開「回應藍白高峰會！」記者會。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委吳思瑤（右二）、陳培瑜（右一）、林月琴（左一）、郭昱晴（左二）22日召開「回應藍白高峰會！」記者會。（記者羅沛德攝）

    2025/04/22 13:25

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今舉行「在野領袖峰會」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤以16字評論：「了無新意、毫無亮點、貌合神離、各說各話。」她認為，兩黨有不同的政治算盡，必須各取所需，卻又要維持表面上的合作。對於藍營號召426上街「戰獨裁」，吳也說，國民黨副主席連勝文目前正在中國和獨裁站在一起，「把民主還給台灣，朱立倫、黃國昌請反求諸己。」

    對於在野高峰會，吳思瑤表示，國民黨上上下下怕罷免，想要救罷免；而民眾黨8席立委都是不分區，採取保權力、保利益的政黨主張。426大遊行黃國昌給朱立倫面子，說會參與，但在倒閣議題上，民眾黨清楚打臉率先公開倡議的台北市長蔣萬安、也潑了朱立倫一身冷水。

    吳思瑤指出，黃國昌說倒閣救不了台灣，他沒說的是，民眾黨要保住8席立委及政黨補助金，要保住其政黨利益，所以在倒閣議題上，兩黨是各說各話。她也提及，大罷免風潮是社會民主運動，為了兩黨政治勢力極大化，藍白選擇合作，也再次讓國人看到，藍白合再次站在民意對立面、違逆社會共同聲音。

    「高峰會掛羊頭賣狗肉。」吳思瑤認為，對於台灣如何因應美國關稅戰，兩人所提的都是老調重彈，並未提出任何具有建設性的實質政策建議，只會噴口水。若黃國昌真的關心美國關稅衝擊，4月11日卓揆率部會首長就「美國關稅因應」進行專案報告時，民眾黨8席立委全部缺席。

    吳思瑤說，今天會談的第2個主題，也再次示範何謂藍白合一起鬥臭司法，從去年民眾黨挺貪腐，到現在國民黨全黨上下涉入惡罷、亂罷的偽造連署，國民黨也黃國昌化、民眾黨化，一再衝北檢、衝北院，都是用政治壓迫司法辦案，無視所有證據就在蔣萬安的台北市選委會。過去藍白挺貪腐、現在挺偽造連署。

    她批評，黃國昌說要推動司法改革，由一個帶頭挺貪腐、挺偽造連署的國會在野黨來帶領，是極大諷刺，要改革司法，先從尊重司法的獨立公正開始做起。

    民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白總愛稱民進黨是「綠共」，挑起人民神經，若要討論獨裁，國民黨是專家，從過去228事件到戒嚴白色恐怖，就是國民黨造成的，不要不敢面對過去的獨裁歷史，還要抹黑民進黨。

    民進黨團副書記長郭昱晴質疑，藍白426站上台，只是為了要告訴大家抄連署書是正確的？若有清楚明確訴求告訴大家：「我們沒有抄連署書。」請大聲說出來。

    民進黨團副書記長林月琴批評，藍白在野峰會如同過去「五漢廢言」翻版，討論內容空泛、浪費媒體資源。在野黨只知道批評，靠攏中國，讓人覺得悲哀。大罷免、大成功，才是把民主還給台灣。

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