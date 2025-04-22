批藍白峰會是為426凱道造勢！ 王婉諭：連在野黨角色都扮演不好

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人在會中握手擁抱致意。（記者廖振輝攝）

2025/04/22 13:18

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」。對此，正在美國華府與智庫交流的時代力量黨主席王婉諭直言，整場對談形同朱、黃二人的「臉書與新聞稿讀書會」，與其說是會談，不如說是一場為國民黨4月26日凱道造勢活動鋪路的媒體秀。

王婉諭指出，朱黃兩人不僅未能展現對執政黨的有效監督，更嚴重扭曲事實，將台灣這個民主自由的國家比擬為「共產主義獨裁」，此言論已嚴重悖離人民的常識與感受，令人遺憾。朱立倫與黃國昌代表的政黨長期以來並未落實問政職責，反而以片面扭曲與煽動對立為手段，這樣的政黨根本無法勝任負責任的在野角色。

請繼續往下閱讀...

針對朱、黃兩人在會中的主要發言，王婉諭批評，朱主席再度提出所謂「民生法案」，這次從發現金改口為2000億元產業補貼；在提倡國際觀光客免簽政策的同時，卻對上次引發爭議的中客議題隻字未提，更將台灣比喻為共產極權，讓人無法理解。

王婉諭續指，黃國昌主席則重申刪減總預算可「省下2000億」的說法，與傅崐萁同調、毫無根據，至於提出由管中閔等人評估美中關稅政策，卻未說明其正當性與可行性。她強調，民主社會中的在野力量應以理性、務實問政為責，而非成為散播仇恨、操弄對立的工具，也呼籲社會大眾，對於不負責任的政治操作應保持警覺，守護台灣的民主價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法