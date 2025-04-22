為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批藍白峰會是為426凱道造勢！ 王婉諭：連在野黨角色都扮演不好

    國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人在會中握手擁抱致意。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人在會中握手擁抱致意。（記者廖振輝攝）

    2025/04/22 13:18

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」。對此，正在美國華府與智庫交流的時代力量黨主席王婉諭直言，整場對談形同朱、黃二人的「臉書與新聞稿讀書會」，與其說是會談，不如說是一場為國民黨4月26日凱道造勢活動鋪路的媒體秀。

    王婉諭指出，朱黃兩人不僅未能展現對執政黨的有效監督，更嚴重扭曲事實，將台灣這個民主自由的國家比擬為「共產主義獨裁」，此言論已嚴重悖離人民的常識與感受，令人遺憾。朱立倫與黃國昌代表的政黨長期以來並未落實問政職責，反而以片面扭曲與煽動對立為手段，這樣的政黨根本無法勝任負責任的在野角色。

    針對朱、黃兩人在會中的主要發言，王婉諭批評，朱主席再度提出所謂「民生法案」，這次從發現金改口為2000億元產業補貼；在提倡國際觀光客免簽政策的同時，卻對上次引發爭議的中客議題隻字未提，更將台灣比喻為共產極權，讓人無法理解。

    王婉諭續指，黃國昌主席則重申刪減總預算可「省下2000億」的說法，與傅崐萁同調、毫無根據，至於提出由管中閔等人評估美中關稅政策，卻未說明其正當性與可行性。她強調，民主社會中的在野力量應以理性、務實問政為責，而非成為散播仇恨、操弄對立的工具，也呼籲社會大眾，對於不負責任的政治操作應保持警覺，守護台灣的民主價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播