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    首頁　>　政治

    黃國昌：倒閣救不了台灣 無差別大罷免民眾黨不會坐視不管

    民眾黨主席黃國昌今（22）日出席「把民主還給台灣，在野領袖峰會」時直言，倒閣救不了台灣。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌今（22）日出席「把民主還給台灣，在野領袖峰會」時直言，倒閣救不了台灣。（記者廖振輝攝）

    2025/04/22 11:54

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北市長蔣萬安近日隨國民黨主席朱立倫赴北檢抗議時，提出倒閣一說。民眾黨主席黃國昌今（22）日出席「把民主還給台灣，在野領袖峰會」時直言，倒閣救不了台灣，並批評台灣罷免制度什麼時候成為少數總統選輸後，翻桌的工具。

    黃國昌表示，相信從剛剛論述說明中，所有台灣人民心裡都非常清楚，倒閣救不了台灣，也沒辦法解決現在真正想要專制獨裁力量就是總統賴清德。他認為，卓榮泰是隨時是一個賴清德可割可棄的對象，大家應思考如何抑制賴繼續專制獨裁下去，如何發揮在野力量不讓民進黨為所欲為、選輸就翻桌。

    針對藍白合後續，黃國昌指出，他要引用民眾黨前主席柯文哲的一句話，「我們有不同的過去，但我們現在面對共同的挑戰。」對民眾黨而言，在柯文哲創立民眾黨後，永遠都是把國家利益放在第一位，政黨及個人的利益，都應先放在旁邊。

    黃國昌坦言，民眾黨從不否認跟國民黨的朋友有不同的DNA，在一些問題上的確存在不同的看法，但即便如此，也不應消滅任何可以共同努力的價值，今天他跟朱立倫坐在這裡，是為了回應人民更大的期待，共同為國家、社會來承辦執政黨不願意承擔的責任。

    媒體追問，若倒閣不是選項，民眾黨未來是否會協助被罷免的藍委？黃國昌強調，自己多次公開說明過，罷免制度是針對特定不適任的立委所展開的行動，亦即不來上班、不來開會、開會時極盡所能地在護航、造謠才是不適任立委。

    黃國昌質疑，罷免制度什麼時候成為少數總統選輸後，翻桌的工具，這種無差別式、全面濫用罷免制度，想讓民進黨可重新回到一黨專政的路，民眾黨不會坐視不管。他們不僅是為了國民黨一些非常認真卻被發動罷免的立委抱不平，還有更高的價值，就是不能讓執政者為所欲為。

    「請所有媒體、網友靜下來思考一件事！」黃國昌稱，當民進黨在國會是少數時，都已經為所欲為、恣意濫權到這種程度，如果再讓民進黨拿回國會多數，台灣會變成什麼樣的地方？

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