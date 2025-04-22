連勝文赴中國見宋濤 李忠憲分析國民黨無聲投共過程

中國國台辦主任宋濤（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2025/04/22 14:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「兩岸基層民生發展交流會」在杭州開幕，中國國台辦主任宋濤聲稱，希望廣大台灣同胞「堅持九二共識、反對台獨」，反對外部勢力干涉和脅迫訛詐。國民黨副主席連勝文出席表示，國民黨將繼續在九二共識、反對台獨基礎上，推動兩岸關係朝正確方向發展；對此成功大學教授李忠憲表示，證明國民黨早已無力也無意去重新定義自己，他們對於「投共」不僅失去了警覺，甚至已經當成一種自然的延續，整個國民黨，早已放棄反思、失去靈魂的集體墮落。

李忠憲在臉書PO文表示，為什麼國民黨從反共滑向投共，卻沒有大辯論？原因有幾個深層結構性的問題，威權體制文化殘留，國民黨長期以來的威權組織習慣，讓黨內服從文化重於思想辯論。即使進入民主時代，多數黨員仍以「團結」之名壓抑異議；漸進式路線滑動，從1987年開放探親，到2005年連戰訪中、2008年馬英九推動ECFA、2015年馬習會，每一次都包裝成「和平交流」，而不是政治轉向。這種溫水煮青蛙式的變化，讓黨內失去了警覺心。

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李忠憲指出，利益結構重於價值堅持，地方派系、資源分配網絡，使得黨員寧可沉默，也不願為理念鬥爭。公開反對意味著丟失政治資源，於是多數人選擇隨波逐流；錯誤的失敗反省，國民黨把2000年政權輪替的原因歸咎於「抗中情緒太強」，而非自身的威權陰影和民眾疏離感。這種錯誤診斷，讓國民黨進一步擁抱「親中」作為求勝藥方；中共策略的精確滲透，中共透過經濟利益、交流管道、學術文化等軟性方式，不斷拉攏國民黨內部力量，讓「反共」逐漸被「促統」取代，而黨內幾乎無人提出實質抵抗。

李忠憲續指，連勝文見宋濤，只是這個過程的冰山一角，但在這個時間點上對國民黨來講還是相當的驚悚，國民黨稍微有理性思考的支持者，恐怕都會產生質疑，最後大概只剩下最偏激的那一塊，當連勝文在這個敏感時機點前往中國，與國台辦主任宋濤會面並合照，這不是他個人的意外行為，而是國民黨整體路線淪陷的象徵，國民黨今天仍口頭上高喊「中華民國」，但實際行為卻不斷朝著「接受中共統治框架」靠攏，在台灣高舉「反獨裁」旗幟上街抗議，結果黨的副主席卻跑去北京微笑拍照，這種荒謬，已經不是偶發的錯亂，而是根深蒂固的路線選擇。

李忠憲分析，值得注意的是連勝文不是孤身前往，他是代表國民黨中央正式出訪、與宋濤見面並公開，代表雙方都有意傳遞訊息、面對外界批評，國民黨至今沒有任何高層敢公開譴責連勝文的行為，只有選擇沈默或轉移話題，這一切，都證明國民黨早已無力也無意去重新定義自己，他們對於「投共」不僅失去了警覺，甚至已經當成一種自然的延續。

李忠憲補充，如果國民黨繼續這樣下去，不僅失去年輕世代，更會被中間選民徹底拋棄，最終，他們只會成為一個依賴中國資源而苟延殘喘的小政黨；在台灣內部，失去政權競爭力；在國際上，被視為台灣主體性的內部破壞者，而歷史會冷酷地記錄下來「國民黨，從反共救國的先鋒，淪為默許中共統戰的幫兇。」

李忠憲直言，今天的連勝文，只是國民黨這場長達數十年的路線崩壞過程中，一個再自然不過的鏡頭，真正該被問責的，不只是連勝文本人，而是整個國民黨，早已放棄反思、失去靈魂的集體墮落，縱容國民黨的選民讓這個政黨走上這一條直接開往懸崖的道路，毫無迴旋的可能。

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