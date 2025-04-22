挺「地動刪瑤」 台北市議會藍黨團籲426上凱道

台北市議會國民黨團今聲援「地動刪瑤」。左起黨團書記長李明賢、市議會議長戴錫欽、「地動刪瑤」召集人賴苡任、市議員林杏兒、張斯綱。（記者甘孟霖攝）

2025/04/22 12:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕面對北檢偵辦幽靈連署風波，台北市議會國民黨團今聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」。「地動刪瑤」召集人賴苡任強調，吳思瑤就是總統賴清德意志的延伸，罷免吳就是斬斷賴清德伸向國會的黑手；他也呼籲支持者，4月26日一定要一起上凱道，讓賴清德聽見人民聲音。

賴苡任表示，爭取建設是一個民意代表的基本功，吳思瑤不是今年才開始有問題，只是過去比較隱晦，到現在才被看見，轉折點就是在總統賴清德當選後，吳思瑤做為賴清德意志的延伸，在立院強行貫徹民進黨路線胡搞，站在人民對立面；而民眾站出來罷免吳思瑤，不只針對不適任立委，更是要斬斷賴清德伸向立院的黑手。

請繼續往下閱讀...

議長戴錫欽說，今天出面聲援罷團，要讓執政黨知道大罷免完全沒有正當性，只是因在國會少數的「翻桌」行為，國民黨為反制被迫針對台北市綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」連署，如今已經突破1萬份，接下來希望低標突破3萬，也呼籲反對惡罷的民眾426一起上凱道，讓執政黨知道反獨裁、惡罷，且不排除推動倒閣的決心。

國民黨團書記長李明賢說，民進黨偵辦前民眾黨主席柯文哲後，現在要來消滅國民黨，這還是民主嗎？根本是要走向獨裁，今天檢調可以搜索政黨，明天就可以搜索百姓的住家，今天要是不站出來，明天就沒有機會，選舉將被沒收，因為總統賴清德要當皇帝。他也提及，雙吳罷團交保金高達50萬元，反觀共諜案僅20萬元，檢調如今已經不公平，民眾要站到第一線，反威權、獨裁。

國民黨士林、北投區議員張斯綱、林杏兒也到場聲援，張斯綱呼籲民眾持續出門連署，426也要一起上凱道；林杏兒說，吳思瑤只有黨意，沒有民意，不監督政府只監督在野，這樣的立委就要下架。

新黨士林、北投區議員侯漢廷說，吳思瑤過去政見如推動北投士林科技園區、社宅等都跳票，呼籲民眾要出面打倒阻礙中華民國發展的民進黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法