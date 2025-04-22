前環保署總隊長李健育涉性侵收押 環境部：對被害人是正義伸張

環境部次長施文真今天被問及前環保署督察總隊長李健育性騷情節嚴重遭法院羈押一事，表示環境部之前已成立調查小組進行內部性平調查，環境部面對性騷或霸凌都是零容忍。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/22 12:25

〔記者陳嘉怡／台北報導〕前行政院環保署環境督察總隊長李健育涉嫌利用權勢對女性職員施加性侵害，台中地檢署近日以強制性交、強制猥褻等罪聲請羈押，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。環境部今（22）日對此表示，這對於受害者是一個正義伸張，並強調環境部面對性騷擾或霸凌都是零容忍。

前立委陳椒華在2023年7月時踢爆時任環保署環境督察總隊長李建育涉及多起職場性騷擾，並把時任環保署長張子敬，涉及包庇性騷案的相關檢舉資料送交行政院。李建育於調查期間提出書面辭職，改制後的環境部在去年2月間予以免職，監察院認為仍有依公務員懲戒法予以移送懲戒必要，去年11月由監察院12位審查委員全數審查通過，後續移請懲戒法院審理。

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台中地檢17日發動搜索，並拘提李建育到案，認其犯利用權勢猥褻罪，犯嫌重大，向法院聲押獲准經訊問後，認定其於2022、2023年間多次利用公務、出差機會，對多名女性職員下手實施性侵害，涉犯強制性交、強制猥褻及權勢猥褻等罪，認定犯嫌重大，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

環境部次長施文真今天出席淨零綠生活短劇巡演宣傳記者會，會前受訪時表示，「這個事件現在被起訴對於受害者來說是一個正義」，從單一個案到背後整個部內處理，環境部也成立調查小組、委託外部性平專家，對此性平案件處理過程花費很長時間釐清，並將調查結果送交監察院。而監察院去年11月調查時，環境部也對當初處理此案的中階、高階、最高階同仁處理過程進行完整說明並回覆給監察院。

施文真表示，環境部成立後無論是之前的部長薛富盛或現任部長彭啓明，都希望對此事情有很完整、不迴避地處理，對過去因此案受傷的人給予好的保護、處理和交代；部會的工作文化和環境需要從上而下帶動，面對性騷擾或霸凌，環境部都是零容忍，希望營造一個讓內部同仁可以安心工作的環境。

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