藍白將推倒閣？ 朱立倫：人民心聲要倒賴

國民黨主席朱立倫表示，現在去問台灣民眾想倒什麼，大家都說要「倒賴」，問希望誰下台，大家都希望總統賴清德下台。（記者廖振輝攝）

2025/04/22 11:22

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨與民眾黨今日上午舉行在野領袖峰會，對於是否發動倒閣，國民黨主席朱立倫表示，現在去問台灣民眾想倒什麼，大家都說要「倒賴」，問希望誰下台，大家都希望總統賴清德下台，大家都知道行政院長卓榮泰只是一個稻草人，賴總統隨時可以更換，真正需要下台、悔悟、改變的是獨裁者賴清德，這才是人民的心聲。

朱立倫強調，讓賴清德能夠改變，或讓賴清德下台，才是民眾最大的目標，國民黨的立場是包括倒閣、罷免、任何的方式及方法，人民力量的展現都不排除，但是關鍵的重點是，他也認為，民眾黨主席黃國昌說賴總統自己不動換一個稻草人，那我們在做什麼，一定會有策略、方法、步驟、時間，而不是單純的喊倒閣，而是要倒賴。

請繼續往下閱讀...

至於是否對賴總統還有期待？朱立倫表示，現階段碰到國際、民主等嚴峻的挑戰，難道與執政黨、賴清德無關嗎？賴清德不做，在野黨在做，在野黨在溝通，執政黨在揶揄、嘲笑，這是什麼樣的民主，民進黨不顧民生、不顧民主，我們就要勇敢站出來，至於是否對賴清德還有期待，人民在倒數計時，人民希望賴總統至少520以前，至少該做一些民主國家的執政黨領袖該做的事，如果520還不能改變，人民的力量相信會從426的凱道展現出來。

媒體詢問，國民黨、民眾黨是否有設定目標，會合作到什麼程度？朱立倫表示，兩黨各有各的主體性及主張，也有很多共同合作的空間，不但在國會可以合作，將來在地方也能合作，在這次反惡罷、戰獨裁過程中，希望大家能團結一致，他誠摯邀請黃國昌及民眾黨朋友參加4月26日的凱道遊行，接下來還有一系列的各地反惡罷、戰獨裁、反綠共的活動，各別立委或各地團體舉辦的，都誠摯邀請民眾黨的朋友一起參與；對於重要的政策，這半年是非常重要的關鍵期，尤其是關稅、貿易戰、美債危機等，一定要保持密切聯繫，全力以赴共同打拚，明年還有新的挑戰，會跟大家一一報告，每一項都秉持人民優先，為人民來努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法