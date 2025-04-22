強調有黨員名冊≠死亡連署 戴錫欽籲檢調勿打壓在野

戴錫欽強調，有黨員名冊跟死亡連署是兩回事，呼籲檢調不要沒有證據濫用權力打壓在野。（記者甘孟霖攝）

2025/04/22 12:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，搜索國民黨區黨部、約談多人，台北市議會國民黨團今（22）日到天母聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」。議長戴錫欽受訪強調，政黨有黨員名冊很正常，跟死亡連署是兩件事情，呼籲檢調不要在沒有證據的狀況下，濫用權力打壓在野黨，這對台灣自由民主是很大傷害。

戴錫欽今出席「國民黨台北市議會黨團挺罷瑤連署」活動，會後接受媒體聯訪被問到，今日週刊報導幽靈連署名單與黨部名單高度重疊，可能再對台北市黨部主委黃呂錦茹羈押提抗告？他回應，目前得到的資訊，當時黃呂錦茹被無保請回，就是因為檢方沒有具體事證，可以證明死亡連署與黃呂有直接關係，今天特定媒體又做出相關報導，「坦白講，作爲一個政黨，有黨員名冊是非常正常的事情」。

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但是，戴錫欽強調，有黨員名冊和死亡連署，是兩件事情，有黨員名冊，去徵詢黨員支持、親自參與連署，就不構成違法，除非用黨員名冊做大量不實的抄錄，才可能觸及到偽造文書問題，所以他也希望司法勿枉勿縱，如果有具體證據，要怎麼偵辦都沒有意見，但不要在沒有證據的情況之下，濫用檢調的權力去打壓在野黨，這是他們非常不樂見的，且對台灣自由民主是非常大的傷害。

媒體追問，如檢方針對黃呂提抗告會再度去北檢聲援？戴錫欽說，提抗告是檢調的權力，但希望所有法律程序與偵辦，都是在有所本，有具體證據的情況下進行，而不只是為了討好上意、升官發財，為了整肅異己而成為幫兇；現在台灣的民眾對台灣司法公正性已經高度失去信心，如果特定檢調單位人員，還是透過揣摩上意的方式，作為執政黨整肅異己工具，而缺乏具體證據，台灣司法將永劫不復。

媒體也問，4月26日國民黨凱道「戰獨裁」動員狀況如何？前立委陳學聖稱若426人數沒贏過419的「拒絕統戰、守護台灣」就準備打包收攤？戴錫欽表示，426、419僅差一週，且是完全立場不同的兩場動員，外界一定會做比較，陳學聖的擔憂有所根據，國民黨希望集結所有，對於現在執政黨不願認清朝小野大的事實，而用濫罷、大罷免的方式來整肅、清算在野黨，這樣違反民主法治的做法，大家能夠挺身而出，共同展現台灣追求民主政治自由的堅強意志；他也說，希望讓執政黨知道，大罷免完全不具任何正當性，要讓執政黨知道什麼是台灣真實的多數民意，希望大家426都到凱道，讓總統賴清德、執政黨看看什麼是台灣的真實民意。

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