批朱、黃錯把主席當總統 柯建銘評在野峰會︰卸世卸眾！

立法院民進黨團總召柯建銘。（圖擷取自柯建銘臉書）

2025/04/22 11:15

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫今攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。對此，立法院民進黨團總召柯建銘批評，朱、黃2人錯把主席當總統，自我膨脹兩個無腦、無憲法常識、無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議的美國總統川普與中國領導人習近平，可能電影看太多了吧！

「不只蔣萬安錯把蔣市長當蔣總統，朱黃2人也錯把主席當總統。」柯建銘說，昨晚早睡，今天凌晨3點在二階快樂連署笑聲中醒來，「Don’t Worry Be Happy!」快樂連署二階成功。當然非驚醒也非突醒。而夢境中另一景，藍白兩黨不只法盲、理盲、憲法盲、還是不折不扣的義和團式的土流氓。

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對於朱、黃今舉行在野高峰會談，柯建銘批評，自我膨脹兩個無腦、無憲法常識、無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議的川普與習近平，可能電影看太多了吧！至於會談全程直播，柯則說，就是向全世界宣告兩個白癡的空心主席，如何自High，「藍白兩黨『夏夕夏景、卸世卸眾！』」

「不信公義喚不回，不容憲法盡成灰。」柯建銘強調，憲法是國家根本大法，藍白兩黨不能站在憲法對立面。在野黨大張旗鼓、敲鑼打鼓、虛張聲勢、粉墨登場、所求為何？是眼見大罷免、大民意、大反共、大格局、大成宮節節勝利、銳不可擋，慌了、怕了、急了、倒了。他更批評藍白426大遊行後提倒閣是白癡行為。

柯建銘表示，倒閣正當性合憲但藍白不敢，大罷免也並不邪惡，是善良、有良心的反共行為。他說，依據「憲法增修條文」第3條第3項第3款，不信任案（倒閣）提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之，換言之，426本週末大遊行放大絕，是無用的白虎湯大登場而已。

柯建銘說，3天冷靜期，2天內投票，最快下週二程序委員會提出，最快5月5日投不信任案，但不要忘記，大罷免、大民意、大反共、大格局、大成宮，第一批連署5月4日向各地選委會提出。柯強調，大罷免與閣是並行不背的，批評朱立倫、黃國昌二位無腦空心黨主席，「你們在騙人騙己而已罷了！」

柯建銘強調，藍白急於賣台亡國非罷不可，即將下課一鞠躬以謝國人。他並於臉書文末署名「獨孤求敗不死的反共老鐵人 老柯。」

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