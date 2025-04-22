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    倒閣、罷免賴清德可行？ 黃暐瀚分析2變數：不可能的任務

    國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人座談交換國政意見。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣 -- 在野領袖峰會」，兩人座談交換國政意見。（記者廖振輝攝）

    2025/04/22 12:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安近日隨國民黨主席朱立倫赴北檢抗議時，提出倒閣一說。對此資深媒體人黃暐瀚表示，蔣萬安的建議存在民眾黨與賴清德總統2個變數，而罷免賴清德除了第一關提案不難之外，第二關跟第三關，都屬於「不可能的任務」。就算找阿湯哥來，也幾乎不可能。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，台北市長蔣萬安提出倒閣建議，期待吹起「反攻號角」！透過國會全面改選，對賴清德總統投下「不信任票」，蔣安萬的建議，存在兩個變數，民眾黨變數：想倒閣並不難，只要立院有57席立委支持「不信任案」，卓院長立馬下台。不過眼前的「大罷免」與民眾黨完全無關（八席都不分區，無法被罷免），民眾黨願不願意跟著一起倒閣，增加改選後席次異動的變數？這是一難。

    黃暐瀚指出，賴總統變數：國會倒閣之後，行政院長須在十日內請辭下台，並得呈請總統解散國會。也就是說，倒閣之後，總統可以解散國會，也可以不解散，如果賴總統最後並未「解散國會」，就算倒閣成功，大罷免依舊繼續進行。

    黃暐瀚續指，朱主席一直強調的「罷免賴清德」，根據總統副總統選舉罷免法第70條與76條的規定，罷免總統得先有29席立委提案，76席立委同意，在交由全體公民複決，半數以上同意（977萬），總統罷免案就算通過。

    黃暐瀚直言，也就是說，罷免總統除了第一關提案不難之外，第二關跟第三關，都屬於「不可能的任務」。就算找阿湯哥來，也幾乎不可能。

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