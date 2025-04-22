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    喊話全民426上凱道 朱立倫：人民主場勿讓民主變成民進黨作主

    國民黨主席朱立倫指出，4月26日一定要請人民站出來，要把民主救回來，反對專制獨裁，反對綠共，大家一起團結，426是人民的主場。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫指出，4月26日一定要請人民站出來，要把民主救回來，反對專制獨裁，反對綠共，大家一起團結，426是人民的主場。（記者廖振輝攝）

    2025/04/22 10:48

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨與民眾黨今日上午舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫指出，4月26日一定要請人民站出來，要把民主救回來，反對專制獨裁，反對綠共，大家一起團結，426是人民的主場，台灣的民眾不要讓民主再變成民進黨作主，民主不是只有我沒有別人，不是朋友就是敵人，消滅一切反對的力量，用司法大刀砍向在野黨，當前關稅戰、貿易戰，美債危機等挑戰，若只顧個人權力、想要一黨獨大，這是人民無法接受的。

    朱立倫表示，台灣民主遇到最大的危機，是領導人在內部找敵人，非友即敵，只要不贊成他的理念，都是中共同路人，怎麼會有這樣情況。自己從政比較早，遇到過前總統李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，沒有一個領導人像賴清德一樣，完全不理在野黨，把在野視為敵人，當時自己在立委、桃園縣長任內，陳水扁都很有度量，與在野黨保持一定的聯繫。

    朱立倫說，面對政治的少數不是想要翻桌重選，而是理性合作，共同面對，在台灣，民主被現在的領導者摧毀當中，這就是獨裁，這樣的法西斯、共產主義的獨裁，是台灣最大的危機，民進黨正在變成共產黨，紅共是要消滅中華民國，綠共會毀掉台灣及台灣的民主，把不同意見的人都當作敵人，才是真正的獨裁者，把不同意見的在野黨消滅，是台灣最大的危機。

    朱立倫指出，司法是社會公平正義的代表，絕對不是執政者拿來砍殺異己的大刀，消滅在野的工具，賴總統就任這11個月來，把大刀砍向民眾黨，民眾黨前主席柯文哲被羈押至今8個多月，有證據拿出來，而不是想要押人取供，最近更是砍向國民黨，從南到北完全不成比例的對待，以國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為例，檢調司法單位若變成鷹犬東廠，是台灣民主很大的危機及悲哀。

    朱立倫強調，要把民主找回來，除了大家最關心的民生議題，台灣的民主也是很大的危機，藍白要勇敢站出來面對綠共，不只反紅共也要反綠共，若台灣內部有這樣走向專制獨裁，是全民要唾棄的。

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