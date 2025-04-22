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    首頁　>　政治

    週刊爆女友問幫忙抄名冊？ 賴苡任：完全體會到柯文哲感受

    賴苡任今出面受訪表示，他能體會當初柯文哲的感受。（記者甘孟霖攝）

    賴苡任今出面受訪表示，他能體會當初柯文哲的感受。（記者甘孟霖攝）

    2025/04/22 11:21

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨青年軍於台北市發起罷免綠委吳思瑤、吳沛憶行動，不過疑涉抄名冊問題被北檢調查；今（22日）又有週刊爆料，當時被約談的青年軍已陸續供出實情，連罷瑤召集人賴苡任女友都因曾問「幫忙抄寫？」而被約談。對此，賴苡任今出面回應說，如今他可以完全體會，前民眾黨主席柯文哲當時的感受。

    賴苡任今日出席罷免吳思瑤連署活動受訪表示，沒想到過去發生在柯文哲身上的事情，如今似乎也發生在罷免吳思瑤、吳沛憶的團隊身上，他確實感受到當時柯文哲的感受，距離二階連署截止還有一段時間，未來是否每週二都會有類似報導出現？他只能說對這樣的事情感到非常遺憾。

    他說，相信今天晚上或下午，就會有部分媒體的政論節目，會有大量資料來做文章、節目，這就是民進黨要達到的目的。

    他強調，無論未來還有什麼報導，哪怕他因此倒下，大家還是會看到台北市所有國民黨籍市議員、立法委員，都會前仆後繼到士林、北投來完成罷免吳思瑤二階段連署。

    媒體追問，如今是否女友也被針對？連署名單究竟是否為黨部給的？對此，賴苡任僅回應，「我還是那句話，我的感受非常明顯，我能體會柯文哲的感受」。

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