盧秀燕拒答「是否支持倒閣、出席426凱道遊行」 隨即哀悼方濟各

台中市長盧秀燕（左）在市政會議哀悼天主教教宗方濟各。（記者黃旭磊攝）

2025/04/22 10:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台北市長蔣萬安於17日聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭聲押場合，拋出「倒閣」言論，台中市長盧秀燕對此尚未表態，盧秀燕上午出席台中市市政會議，被媒體問到「是否支持倒閣、出席426凱道遊行嗎？」盧秀燕快步通過拒答，隨即於市政會議當眾哀悼天主教教宗方濟各，稱在「第一時間向教廷大使館致哀」。

盧秀燕上午9時半由台中市副市長鄭照新等首長陪同，於惠中樓市政廳主持市政會議，盧秀燕快步通過媒體訪問區，隨即頒獎表揚西屯區西平里長廖建森等全國道路養護地方貢獻獎人員，並當眾哀悼於21日宣布過世的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，方濟各是首位來自中美洲的教宗，始終堅持簡樸風格，總是和窮人還有受難者站在一起，並且致力於破除天主教教會內的陋習與成規，寬容親切且具有高度幽默感，所以他備受全世界天主教徒及廣大世人所景仰。

盧秀燕說，請同仁在第一時間向教廷大使館致哀，期盼方濟各教宗致力宣揚的和平包容多元友愛的理念能夠持續引導世人，願他安息在主的懷抱中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法