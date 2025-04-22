在野峰會「戰獨裁」 柯建銘：告訴全世界2白癡空心主席怎自嗨

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/04/22 10:22

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今天（22日）將舉辦「在野領袖峰會」，朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」。對此立法院民進黨團總召柯建銘表示，自我膨脹兩個無腦無憲法常識無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議之川普與習近平可能電影看太多了吧，朱立倫黃國昌二位無腦空心黨主席你們在騙人騙己而已罷了，大罷免大反共大成宮與倒閣是並行不背的，藍白急於賣台亡國非罷不可即將下課一鞠躬以謝國人。

柯建銘在臉書PO文表示，不只蔣萬安錯把蔣市長當蔣總統，朱黃二人也錯把主席當總統，昨晚早睡，今天凌晨3時在二階快樂連署笑聲中醒來，快樂連署二階成功，當然非驚醒也非突醒，夢境中另一景，藍白兩黨不只法盲理盲憲法盲還是不折不扣的義和團式的土流氓，藍白兩黨是稀有動物在地球瀕將滅種須保護之。

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柯建銘指出，對於今早9時30分所謂在野高峰會今對談，全程直播，他的看法如下：自我膨脹兩個無腦無憲法常識無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議之川普與習近平可能電影看太多了吧，全程直播就是向全世界宣告兩個白癡的空心主席，如何自High，藍白兩黨夏夕夏景卸世卸眾，二位空心主席，不只法盲、理盲、憲法盲還是不折不扣的義和團式的土流氓，不信公義喚不回不容憲法盡成灰，憲法是國家根本大法藍白兩黨不能站在憲法對立面，在野黨大張旗鼓、敲鑼打鼓、虛張聲勢、粉墨登場、所求為何？

柯建銘指出，藍白眼見大罷免大民意大反共大格局大成宮節節勝利銳不可擋 ，藍白兩黨慌了怕了急了倒了，藍白426大遊行後提倒閣是白癡行為，為擋大罷免大成宮，聯合報今天社論號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡，聯合報大錯特錯簡直是飲鴆止渴，倒閣正當性合憲法但藍白不敢，大罷免俱不邪惡是善良有良心的反共行為。

柯建銘續指，請參閱憲法增修條文第三條第二項第三款，不信任案（倒閣）提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之，換言之，426本週末大遊行放大絕是無用的白虎湯大登場而已，3天冷靜期，2天內投票，最快下週二程序委員會提出，最快5月5日投不信任案，不要忘記大罷免大民意大反共大格局大成宮，第一批5月4日向各地選委會提出。

柯建銘直言，朱立倫黃國昌二位無腦空心黨主席你們在騙人騙己而已罷了，大罷免大反共大成宮與倒閣是並行不背的，藍白急於賣台亡國非罷不可即將下課一鞠躬以謝國人，柯建銘文末署名「獨孤求敗不死的反共老鐵人 老柯」

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