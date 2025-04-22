在野領袖峰會》朱立倫4主張：台灣不能再內耗、內鬥

國民黨主席朱立倫出席在野領袖峰會。（記者廖振祥攝）

2025/04/22 10:18

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨與民眾黨今（22）日上午舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫主張，面對國內外局勢當前變化，特別預算、國安基金都要大幅提高，擴大內需、觀光先行，分散市場、擴大市場。他說，很可惜，應該由賴清德總統召開國是會議，包括立院黨團共同研商國是，共同面對挑戰，「這個呼聲到今天仍非常高，盼賴主席懸崖勒馬，共同面對世界的挑戰」。

朱立倫與民眾黨主席黃國昌今日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦國際關稅情勢、國會改革、司法改革與罷免情勢等議題。

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朱立倫表示，相信全民現在最關心的絕對不是政治的議題，而是荷包、生活、財產，甚至他的安全。全世界各個民主國家，最關心的是關稅戰、貿易戰、匯率戰、美債危機等問題，全世界只有台灣在拚政治搞大罷免、鬥在野黨，真的是台灣民主之恥。

朱立倫指出，很多人只把焦點放在關稅戰，但關稅戰只是一個手段，真正碰到的議題是要解決當前美國美元匯率、美債的危機，這才是真正的重點，沒有想到台灣應對的方式，是把護國神山台積電奉送到美國，而其大投資美國方案，沒有解決任何關稅戰中得到的任何豁免，從4月5日10％的基本關稅，到後來32％的對等關稅，台灣都碰到非常大的挑戰及危機，遇到空前的股市挫折。

朱立倫說，國民黨在4月10日邀集15位縣市首長，在智庫研討彙整出共同的意見，今天與黃主席交換，這些都是未來台灣民眾最關心的議題。首先，必須大幅提高這次特別預算的金額，執政黨試圖告訴民眾危機已經過去了、變小了，880億元的特別預算一邊拖、一邊金額足夠，事實上6月是大危機的來臨，因為美債在6月有6.5兆美元要到期，現在全世界都等著看屆時是否會有信用危機，如果美債崩盤就是金融風暴、大蕭條的來臨，全世界都非常緊張，只有一個國家、一個總統賴清德不緊張。

朱立倫指出，除了美債危機，美元匯率從上個月以來，已經看到崩跌，對台灣的貿易進出口以及所有經濟未來的發展都是挑戰，中華民國台灣持有美債的比例相當高，5782億元的外匯存底，有八成是美債，如果美債崩跌產生債信危機怎麼辦，這些都是要未來將面臨的所有挑戰，最起碼對中小企業、弱勢民眾及勞工，對於最沒有能力面對衝擊的弱勢總是要支持，國民黨民眾黨一切都是以民眾為本，880億元只是官僚體系、行政院的舊方案，桃園市長張善政說，這是他以前院長任內就看過的緊急應對危機的方案，完全不足，應該要提高到2千億元。

朱立倫也主張國安基金5千億元要大幅提高，當時股市的規模只有十幾兆，現在是六十幾兆，提高六、七倍，還是只有5千億，完全無法在股市發生危機時產生最重要的功能。

第三是擴大內需、觀光先行，至少先開放國際一個月的免簽，大幅讓國際觀光客來台，相信只有更多的觀光客可以帶動基層的內需，縣市首長都希望擴大內需在基礎建設上，加速、加快進行來刺激景氣。

第四是必須分散市場、擴大市場，除了對美採購、貿易談判，由中央政府加上地方政府，加上各黨一起努力，各地包括到歐洲、東南亞或其他市場的採購擴大，貿易團應該中央地方一起來，同心協力。

朱立倫最後強調，台灣不能再內耗、內鬥，若繼續內耗內鬥下去，會在這次全世界的經濟戰當中或經濟的最大挑戰中變成大失敗、大蕭條，民進黨每天喊大罷免、大成功，當人民的經濟是大失敗、大蕭條的時候，輸的是台灣人民。

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