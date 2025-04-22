罷免林沛祥領銜人配合調查 「基隆絕沛」籲選委會依法行政

推動罷免立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人林青逸21日以證人身分身前往調查站說明。（記者盧賢秀攝）

2025/04/22 10:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免國民黨立法委員林沛祥案第一階段提議人名冊有116份被選委會認定涉嫌偽造，「基隆絕沛」領銜人陳青逸昨天下午4點以證人身分到調查局基隆市調查站說明接受詢問100分鐘後離去。「基隆絕沛」今天聲明，陳青逸已詳實說明並協助釐清案件，盼社會大眾靜待偵查結果，並籲基隆市選委會依法行政、嚴守行政中立。

罷免林沛祥提名人名冊有116份涉嫌偽造，檢調18日清晨6點多就到數名連署人家中按鈴詢問、調查，昨天下午陳青逸以證人身分到市調站說明。

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「基隆絕沛」聲明指出，罷免團隊感謝調查人員和善地詢問陳青逸關於程序事項與提議歷程，因偵查中案件不公開的原則，轉達陳青逸尊重司法機關的調查權責，也請社會大眾靜待偵查結果與司法程序。

罷免團隊呼籲，司法機關審慎檢討18日清晨通知民眾到案說明的處置方式，任何人清晨在家中都應有免受檢調警察按門鈴驚擾、免於恐懼的基本人權，尤其許多年長者仍對中國國民黨威權統治時期的白色恐怖餘悸猶存，罷團期待未來檢調警機關內部的人權法治教育能落實在執行層面。

罷免團隊嚴正呼籲基隆市選舉委員會主事者應依法行政、嚴守行政中立，尊重憲法賦予公民的罷免權利，主事者切勿徇私枉法。

基隆絕沛在仁三路設立罷免林沛祥連署總部。（記者盧賢秀攝）

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