朱立倫在野峰會籲「戰獨裁」 卓榮泰：連勝文正訪中與獨裁握手

行政院長卓榮泰。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 09:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今天（22日）將舉辦「在野領袖峰會」，朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」。行政院長卓榮泰今上午受訪表示，國民黨副主席連勝文正在中國訪問，跟獨裁政權寒喧握手，朱立倫卻說要「戰獨裁」，這個政黨「形象已經非常模糊了」。

卓榮泰表示，他很希望朝野能夠團結合作，也希望在野政黨也能秉持這樣的心，但看到連勝文還在中國訪問，前不久另一位國民黨副主席夏立言也去中國訪問，朱立倫這時候卻說要戰獨裁，但朱的副主席都跟獨裁政權寒喧握手、高談闊論，一個政黨的「形象已經非常模糊了」。

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卓榮泰說，他聽到台中市長盧秀燕希望國家領導人、行政院多關心市政 生活、少談政治，但在這個同時，台北市長蔣萬安卻提出倒閣，他們市長之間立場、認知也不相同，一個黨都如此。

卓榮泰說，他希望今天談完後，在野能真正能談出一個為國家整體方向，而且真的是福國利民的內容出來，「我們願意跟他們好好合作」。但是一定要站以台灣本位為立場，站在以維護國家主權為立場，站在能讓行政、立法順利溝通，讓總統所揭示的治國理念能夠順利執行，這才是國人之福，也祝福他們。

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