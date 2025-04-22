為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫在野峰會籲「戰獨裁」 卓榮泰：連勝文正訪中與獨裁握手

    行政院長卓榮泰。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰。（記者塗建榮攝）

    2025/04/22 09:26

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今天（22日）將舉辦「在野領袖峰會」，朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」。行政院長卓榮泰今上午受訪表示，國民黨副主席連勝文正在中國訪問，跟獨裁政權寒喧握手，朱立倫卻說要「戰獨裁」，這個政黨「形象已經非常模糊了」。

    卓榮泰表示，他很希望朝野能夠團結合作，也希望在野政黨也能秉持這樣的心，但看到連勝文還在中國訪問，前不久另一位國民黨副主席夏立言也去中國訪問，朱立倫這時候卻說要戰獨裁，但朱的副主席都跟獨裁政權寒喧握手、高談闊論，一個政黨的「形象已經非常模糊了」。

    卓榮泰說，他聽到台中市長盧秀燕希望國家領導人、行政院多關心市政 生活、少談政治，但在這個同時，台北市長蔣萬安卻提出倒閣，他們市長之間立場、認知也不相同，一個黨都如此。

    卓榮泰說，他希望今天談完後，在野能真正能談出一個為國家整體方向，而且真的是福國利民的內容出來，「我們願意跟他們好好合作」。但是一定要站以台灣本位為立場，站在以維護國家主權為立場，站在能讓行政、立法順利溝通，讓總統所揭示的治國理念能夠順利執行，這才是國人之福，也祝福他們。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播