被指「拿多少錢？」 文山退葆志工曝心聲：想到300元可以印文宣就放棄洗頭了

罷免立委賴士葆團隊「文山退葆」12日在台北市木柵忠順廟舉辦戶外宣講活動，數百人參加。（資料照）

2025/04/22 12:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免二階連署倒數計時，罷團將陸續在下週起開始造冊，本週被視為最後衝刺，罷免賴士葆民團「文山退葆」21日深夜宣布，目前他們收到的二階連署書，成功超越法定門檻2萬4832份！「文山退葆」分享志工們利用下班後參與罷免活動的生活，指出絕對不能止步於此，還需要更多的連署書才是真的安全。

「文山退葆」在臉書PO文表示，某次參加文山退葆快閃擺攤在路口舉牌時「你們拿多少錢啦？」猛然聽到這句話朝志工噴來，還來不及反應，對方就已快速走掉，看著他的背影，來不及說出口的話，只好投稿到罷團志工日記抒發心情。

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「文山退葆」指出，志工拿多少錢？出差了一整週，累到想去髮廊洗頭，看到要300元，腦袋想著這可以印好幾百張的文宣啊，就轉身離開了，周末朋友約吃飯，剛好跟419反共大遊行衝期，想著其他志工應該都在各地的擺攤活動中作最後衝刺，但凱道人數不能輸，就先婉拒了朋友的邀約，吃晚餐時，想多點一碗湯，但不喝湯的話，去參加活動的來回捷運+公車車資就有了，那就喝水吧。

「文山退葆」續指，天氣炎熱，想喝杯手搖或吃冰，但省下來的錢可以再多買兩個最近遍地開花活動需要的手寫板，每天上班、下班就忙罷免活動，Netflix也好久沒開來看了，要不要乾脆退訂，把錢拿去助印貼紙或面紙？以上這些，都是當志工這段時間「拿出來」的時間與金錢，是「拿出來」，而不是拿到錢（民進黨才請不起我們咧！）

「文山退葆」直言，有的人請假當志工、犧牲跟孩子們相處的時間、跟另一半約會的時間、捐錢捐物資、把家裡能用到的東西都搬出來，出車出人出力，只要群組中有提出需求或想法，每個志工都是哆啦Ａ夢，齊心想辦法解決問題，面對時常來汙衊志工有拿錢的反對方，心裡很無奈，他們無法正視台灣有一群人就是憑著一股希望台灣好的衝勁，願意無條件先站出來開路喊聲。

「文山退葆」呼籲，很開心地文山退葆在4/21宣布二階收件數目前突破2萬5000份，每一份都是志工辛辛苦苦擺攤、小蜜蜂在風裡雨裡從許多雙手中接過的，但我們絕對不能止步於此，還需要更多的連署書才是真的安全，那道深藍色的大門已經被志工們推開了，請求還在猶豫、還在觀望的各位一起簽下罷免賴士葆的二階連署書，推一把，讓我們一起邁入第三階段的投票！

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