國民黨喊辦藍不辦綠 黃帝穎提2法律理由轟藍包庇犯罪

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/22 10:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人在本月17日晚間號召群眾到台北地檢署外違法集會，台北市警察局認定朱等3人涉嫌違反集會遊行法，謝當天也涉嫌率眾拉倒警方架設的柵欄，涉犯妨害公務。對此，律師黃帝穎表示，國民黨憑什麼要偽造文書的犯罪特權，2大法律理由打臉國民黨包庇犯罪。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫在北檢非法聚眾干預司法，簡直民主之恥、世界最扯，朱立倫等人被北市府警察局法辦，只是符合最基本的法治原則，朱立倫們對國民黨工與青年造假罷免連署等犯「偽造文書罪」，高喊「聲押違反比例原則、辦藍不辦綠」等政治口水。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，2大法律理由打臉國民黨包庇犯罪，第一、一般偽造文書羈押前例很多，憑什麼國民黨要免押特權，國民黨說偽造文書是輕罪，聲押違反比例原則，這顯然詐騙公眾，只為包庇黨內犯罪，事實是，一般偽造文書案被羈押的案例很多，偽造文書案被告是否羈押，關鍵在於有無串證滅證之虞、再犯等「刑事訴訟法」羈押事由，國民黨不要自以為有犯罪免押特權。

黃帝穎補充，舉北中南法院偽造文書羈押裁定打臉國民黨，台北地院偽造文書被告延長羈押裁定2件、苗栗地院偽造文書被告延長羈押裁定及高雄高分院偽造文書被告延長羈押裁定。

黃帝穎續指，第二全國沒人跟國民黨一樣有1923死人連署，根本不存在辦藍不辦綠問題

司法實務上，大量死人連署代表犯罪者抄名冊，這是偽造文書罪的鐵證，因為不會有大批死者爬起來簽名，如果有其他罷免領銜人與國民黨一樣出現高比例死人連署，才有司法「辦藍不辦0」的比較基礎。

黃帝穎直言，事實是，全國只有國民黨青年提出的罷免案出現高達1923死人連署，檢察官打擊犯罪天經地義，偽造文書案根本不存在藍綠差別待遇問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法