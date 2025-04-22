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    川普2.0內閣官員訪台可能性 國務院：有擴大接觸動力

    美國「川普2.0」官員訪台層級是否會再破紀錄？美國國務院未直接答覆，僅說美台非官方關係密切，共享相似價值且經濟與民間互動緊密，成為擴大接觸的動力。圖為美國總統川普主持內閣會議。（路透資料照）

    美國「川普2.0」官員訪台層級是否會再破紀錄？美國國務院未直接答覆，僅說美台非官方關係密切，共享相似價值且經濟與民間互動緊密，成為擴大接觸的動力。圖為美國總統川普主持內閣會議。（路透資料照）

    2025/04/22 13:26

    〔中央社〕菲律賓放寬官員與台灣交流限制，美國是否也將重現「川普1.0」官員訪台層級頻破紀錄的時期，美國國務院今天未直球答覆，僅說美台非官方關係密切，共享相似價值且經濟與民間互動緊密，成為擴大接觸的動力。

    川普第一任期內，美國官員訪台層級次次打破紀錄。2020年8月訪台的時任美國衛生部長阿札爾（Alex Azar），是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員；緊接著造訪台灣的時任美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），則是1979年以來訪台層級最高的國務院官員。

    拜登任內，訪台官員多以時任美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）為主。

    如今川普重返執政，是否可期待行政部門高階官員再次訪台，美國國務院一名發言人今天並未直接答覆，只對中央社表示，台灣作為領先的民主政體與科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴。

    這名發言人說，美國與台灣有著密切的非官方關係。雙邊共享相似價值、商業及經濟關係深厚，民間交流緊密，這構成美台友誼的基石，成為擴大雙邊接觸的動力。

    美國在1979年與中國建交、與中華民國斷交後，開始限制美台官員會晤。在這樣的背景下，美國國會是持續推動美台深化互動的主力。

    國會2018年通過台灣旅行法，鼓勵美台高層官員會晤；2020年底通過「台灣保證法」，要求國務卿向參議院、眾議院外交委員會提交報告，內容包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果。

    此外，於川普第一任期內擔任國務卿的龐皮歐（Mike Pompeo）也在卸任前夕，宣布取消美國長年為美台交往自設的限制。

    川普今年回鍋白宮後不久，聯邦參議院及眾議院都有跨黨派議員提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），這項法案可稱是上述「台灣保證法」的升級版，要求國務院制定具體計畫，解除美台仍存的交往限制。

    美國法案必須經參議院、眾議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。參議院版本的「台灣保證實施法案」已出了所屬委員會，眾議院的相關投票時程還未公布。

    另有國會議員直接致函內閣官員，盼促成訪台行程。共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及奧格茲（Andy Ogles）這個月初即致函農業部長羅林斯（Brooke Rollins），請她未來率領貿易代表團出訪亞洲時，將台灣列為一站。

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