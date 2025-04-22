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    首頁　>　政治

    國民黨部提供幽靈連署資料？ 吳靜怡：推給青年軍真可惡

    檢調偵辦台北市「罷雙吳」涉及偽造文書案，週刊今報導，有不少人供出實情，緊咬連署資料是市黨部提供。吳靜怡質疑：「朱立倫，是誰讓各地的地方黨部下載了黨員名冊？是誰允許大量偽造文書？」（資料照）

    檢調偵辦台北市「罷雙吳」涉及偽造文書案，週刊今報導，有不少人供出實情，緊咬連署資料是市黨部提供。吳靜怡質疑：「朱立倫，是誰讓各地的地方黨部下載了黨員名冊？是誰允許大量偽造文書？」（資料照）

    2025/04/22 08:42

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦台北市「罷雙吳」涉及偽造文書案，週刊今報導，有不少人被約談後都已供出實情，緊咬連署資料是市黨部提供。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）質疑：「朱立倫，是誰讓各地的地方黨部下載了黨員名冊？是誰允許大量偽造文書？」

    吳靜怡提到，國民黨罷吳四騎士及領銜人先前一副要試圖承擔責任、展現「烈士」姿態，但檢調出示連署資料後，多人改口承認「資料由國民黨台北市黨部提供」，國民黨涉嫌組織型犯罪，偽造文書、洩漏個資證據確鑿。

    吳靜怡指出，連署書包含108件（吳沛憶案）及86件（吳思瑤案）由已故人士簽名，部分連署書筆跡高度一致，且與黨員名冊重疊比例近九成，顯示由特定人代抄，部分簽名甚至出現已故人士資料或錯誤地址，抄寫黨員名冊時還將前後資料混淆，更有簽名和連署人姓名不一致荒謬狀況。

    吳靜怡續指，部分證詞證實台北市黨部直接參與，台北市黨部不僅提供資料，還疑似「代刻印章」，部分領銜人被「掛名」遞交連署書，青年軍企圖用街頭宣傳等活動來營造連署行為，但實際上造假行為可能就是由黨部操縱。而黃呂錦茹、姚富文、初文卿等3人近期手機對話紀錄全數刪除，檢調懷疑涉勾串或銷毀證據，吳靜怡說：「到底誰是真正的藏鏡人？有沒有誰下全國性的指導棋，讓罷綠委的團體都出現系統性的幽靈連署。」

    吳靜怡質疑，如果沒有藍營立委站在民眾黨的自由廣場活動上要「以戰止戰」，哪來1月11日青年擺攤？如果沒有台北市地方黨部在1月16日的召集會議，怎麼會有這些涉嫌犯罪的被告發言人、被告領銜人？如果沒有總策劃，哪來的自信在1月底就知道罷免吳思瑤、吳沛憶會通過一階連署？

    吳靜怡直言：「這些參與的人，有人已經是被告、有人被羈押、有人因為有立委保護傘還沒有被約談，而最親近地方黨部主委的兩名黨工，稱僅負責收集連署書，無法查驗真偽，試圖將責任推給青年軍，有夠可惡！」

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