藍白立委批國安會缺席報告 律師提憲法慣例批：耍官威的是黃國昌

立法院司法及法制委員會昨進行專題報告，邀請司法院、法務部、國安會等官員列席並備詢，國安會未派員到場，民眾黨立委黃國昌痛批耍官威，司委會在藍白多數下通過對國安會秘書長吳釗燮譴責案。（資料照）

2025/04/22 08:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨進行專題報告，國安會未派員到場，民眾黨立委黃國昌則痛批耍官威。對此律師林智群指出，歷任政府都維持「國安會不到立法院備詢」的憲法慣例，並痛批「其實耍官威的人是黃國昌欸！」

立法院司法及法制委員會昨日由國民黨籍召委吳宗憲排案，就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全核可機制，提出檢討報告及防治措施」專題報告並備質詢。

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黃國昌認為吳釗燮未經召委同意缺席，藐視國會應予以譴責，國民黨團也在臨時提案提出對吳的譴責案，藍白共6名立委贊成、5名民進黨反對而通過。

律師林智群對此在臉書發文指出，依據中華民國憲法增修條文第2條第4項及國家安全會議組織法第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並不是政策執行與處置機關，除涉及國安會有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢。

林智群強調，歷任政府都維持「國安會不到立法院備詢」的憲法慣例，在馬總統時代，立法院曾在2009年邀國安會到立法院備詢，總統馬英九認為，國安會秘書長蘇起如果到立法院報告備詢，會有憲政爭議。時任的立法院長王金平也在受訪時表示，過去至今，國安會秘書長只有在審國安會組織法等相關法案或預算案時，才會到立法院備詢，否則到立法院反而會引起爭議。

林智群直言，結論就是，國安會只對總統負責，除非是在審國安會組織法等相關法案或預算案，不然國安會是不用到立法院備詢的。他也強調「既然沒有備詢的憲法義務，就不應該出現，甚至連請假都不應該，不然豈不是自己承認有備詢義務，只是我不能出席而已？」

林智群批評，黃國昌連憲法都沒搞清楚，拿著雞毛當令箭，以為自己是立法委員（沒經過選戰），就可以質詢總統、質詢國安會，根本就是不堪大任！

林智群也質疑，「如果他不知道，就算了，我合理懷疑他都知道，只是想趁機偷渡，國安會如果出席一次，以後沒去，就會被黃國昌咆嘯說你怎麼敢不出席！」林智群在文末也重申「國安會只對總統負責」，並酸「違憲專業戶」。

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