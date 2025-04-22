盧秀燕批查辦幽靈連署 江肇國諷刺：多到可「列10大死因」

蔡其昌死亡連署數高，綠營諷幽靈連署「連署這麼危險是否該列10大死因」。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/22 08:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北、新北地檢署偵辦幽靈連署接連搜索、約談多人，國民黨台中市長盧秀燕重批濫用司法「打壓民主」、「辦藍不辦綠」；民進黨台中市議員江肇國指出，台中市罷免立委第一階段連署中，罷免國民黨市區3立委的死亡連署不是零就是個位數，但罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的卻高得離譜，諷刺說「這麼危險，是不是該列入國人十大死因」，促盧秀燕別只用政治眼光看待司法。

江肇國指出，近來檢調調查罷免死亡連署引發藍營痛批，盧秀燕還公開批評「辦藍不辦綠」，問題是，同樣推動一階罷免提議書連署時，台中罷免藍委的中六選區罷免羅廷瑋經查核0人死亡，中四區罷廖偉翔有3人死亡、中五區罷免黃健豪有1人死亡，但罷免蔡其昌、何欣純的死亡連署卻各高達83及66人，比例太過懸殊。

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江肇國說，根據中選會公告，蔡其昌2644份連署中有83人死亡，比率高於台中市的平均死亡率，諷「參加蔡其昌的連署這麼危險？是不是該列入國人10大死因」。

江肇國說，查核單位均是台中市的戶政機關，要求民政局長吳世瑋回去跟市長報告清楚是哪個單位查的，並好好問一下「明明已過世卻還能連署，這種狀況正常嗎」。

江肇國說，如果中檢來查也是死亡比例真的大有問題，蔡其昌、何欣純罷免案的死亡連署遠超出合理估算值，請盧秀燕不要只用政治眼光看待司法辦案。

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