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    罷免二階連署倒數 沈伯洋示警3風險：最後衝刺被打亂

    沈伯洋今晨近3點發文指出，目前的罷免正面臨3個關鍵的風險。（圖擷自臉書）

    沈伯洋今晨近3點發文指出，目前的罷免正面臨3個關鍵的風險。（圖擷自臉書）

    2025/04/22 07:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免二階連署倒數計時，民進黨立委沈伯洋今晨發文指出，目前的罷免正面臨3個關鍵的風險，並指由於國民黨主席朱立倫發起426日上凱道遊行，打壞最後一週的罷免衝刺節奏，他也提到近兩週以來對方的挑釁明顯變很多，並呼籲不要落入補件陷阱，因為時間拉長反而會遇到藍白的四大公投。

    沈伯洋今晨近3點在臉書發文指出，他表示由於自己是較早協助罷免的志工，知道全國各區的狀況，因此也知道目前正面臨3個關鍵的風險。

    其一為「補件陷阱」，沈伯洋表示，大家常以為「還有10天補件」。但一旦補件，就會直接往後加50天。這樣一來，投票時間會剛好被藍白的四大公投綁架，整場大罷免運動將被拖入陷阱。

    其二為「最後衝刺被打亂」。沈伯洋指出，對台灣人來說，最後一週才是黃金週，就像最後一天寫暑假作業一樣。但426遊行打壞了節奏，讓原本要簽的人，受到人情動員的影響，反而猶豫。他也粗估「至少10個選區」已明顯受到影響。

    其三為「對方情緒動員」。沈伯洋說，這兩個禮拜以來，挑釁明顯變很多，而且句子都固定是「罷免賴清德」、「你拿多少錢」等等。對方已經明顯情緒動員。

    沈伯洋強調，這是一場彼此扶持才走到今天的公民運動，但最後一週，爛立委們不會束手待斃。要應對，就只能積極陸戰，不要靠補件翻盤，也不要被動等奇蹟。

    沈伯洋在文末也呼籲，在此也拜託大家，直衝罷團公佈的「安全門檻」。並指「罷團們撐得太久了，不要讓他們輸在這裡」、「最後一仗，大家一起打」。

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